به گزارش خبرنگار مهر، معلمان دبیرستان علوم و معارف اسلامی(صدرا) خرم آباد، شامگاه یکشنبه طی مراسمی با حضور حجت الاسلام سعید مهدوی امین مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، محمود خرم آبادی مسئول دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی لرستان و مدیر مدرسه صدرا خرم آباد تجلیل شدند.

محمود خرم آبادی مسئول دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا لرستان در این مراسم با اشاره به اینکه مراسم امروز به منظور تقدیر از زحمات یک ساله معلمان در تربیت و تزکیه دانش آموزان و ارتقای دانش و علم آنان برگزار شد، اظهار داشت: ۵ دبیرستان صدرا در لرستان وجود دارد که هر ساله دانش آموزان با سطح علمی خوبی از آن ها فارغ التحصیل می شوند و این امر را مدیون تلاش های شبانه روزی معلمان هستیم.

وی با بیان اینکه در دبیرستان صدرای خرم آباد با توجه به تغییرات مدیریتی صورت گرفته و بر اساس اجرای برنامه های آموزشی ویژه، شاهد ارتقای سطح علمی دانش آموزان بوده ایم، تصریح کرد: خوشبختانه شاهد رشد شاخص های تحصیلی در دبیرستان صدرای خرم آباد بودیم و در حال حاضر این دبیرستان در وضعیت بسیار خوبی فعالیت می کند و امیدواریم شاهد ارتقای روز افزون شاخص ها در این دبیرستان باشیم.

مسئول دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی صدرا لرستان همچنین از استقبال گسترده والدین برای ثبت نام دانش آموزان خود در مدارس صدرای لرستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم معلمان و مسئولان دبیرستان صدرای خرم آباد پیرامون ارتقای وضعیت کمی و کیفی این دبیرستان به بحث و گفت و گو پرداختند.