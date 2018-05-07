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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۵:۳۵

رئیس جدید ائتلاف معارضان سوری انتخاب شد

رئیس جدید ائتلاف معارضان سوری انتخاب شد

ائتلاف معارضان سوری «عبدالرحمن مصطفی» را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ائتلاف معارضان سوری روز یکشنبه «عبدالرحمن مصطفی» را به عنوان رئیس جدید این ائتلاف انتخاب کرد.

وی به جای «ریاض سیف» که ماه مارس گذشته از سمت خود استعفا کرد، انتخاب شد.

دفتر رسانه ای ائتلاف معارضان سوری اعلام کرد که مصطفی تنها نامزد کسب ریاست این ائتلاف بوده و موافقت ۶۶ عضو از مجموع ۸۳ عضو این ائتلاف را به دست آورد.

انتخاب رئیس جدید ائتلاف معارضان سوری در جریان سی و نهمین نشست عادی این ائتلاف که به مدت دو روز در شهر استانبول ترکیه برگزار گردید انجام گرفت.

در این نشست «نذیر الحکیم» به عنوان دبیرکل و «دیما موسی»، «عبدالباسط حمو» و «بدر جاموس» نیز به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.
 

کد مطلب 4289602

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