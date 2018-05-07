راموس: «مسی» به داور بازی فشار آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا نیمه اول دیدار الکلاسیکو یکشنبهشب را با تساوی به پایان برد، آن هم در حالی که سرخی روبرتو بازیکن بارسا از بازی اخراج شده بود و آبی اناری ها ۱۰ نفره شده بودند. این در حالی است که سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، معتقد است مسی روی داور بازی فشار وارد کرده و باعث شده داور تصمیمات اشتباه بگیرد.
این دیدار بین دو تیم رئال مادرید و بارسلونا یکی از جنجالیترین دیدارهای تاریخ دو تیم بود که داور در آن چندین صحنه مشکوک را سوت زد. راموس در این باره در گفتگوی بعد از بازی با خبرنگاران گفت: بین دو نیمه و وقتی تیمها داشتند از زمین خارج میشدند مسی در تونل به داور فشار آورد. نمیدانم آنجا دوربینی بود یا نه، این را هم نمیدانم شاید دلیل تصمیمهای داور در نیمه دوم همین فشار مسی بود. اما چیزی که مهم است این است که این مسائل در زمین باقی بماند و همه به هم احترام بگذارند.
سوال بعدی از راموس درباره آندرس اینیستا، همتیمی او در تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که قرار است از بارسا جدا شده و به چین برود. راموس گفت: شاید من و او چندین سال دیگر در لیگ چین همدیگر را ببینیم.
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