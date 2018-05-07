راموس: «مسی» به داور بازی فشار آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا نیمه اول دیدار ال‎کلاسیکو یکشنبه‎شب را با تساوی به پایان برد، آن هم در حالی که سرخی روبرتو بازیکن بارسا از بازی اخراج شده بود و آبی اناری ها ۱۰ نفره شده بودند. این در حالی است که سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، معتقد است مسی روی داور بازی فشار وارد کرده و باعث شده داور تصمیمات اشتباه بگیرد.

این دیدار بین دو تیم رئال مادرید و بارسلونا یکی از جنجالی‏‌ترین دیدارهای تاریخ دو تیم بود که داور در آن چندین صحنه مشکوک را سوت زد. راموس در این باره در گفتگوی بعد از بازی با خبرنگاران گفت: بین دو نیمه و وقتی تیم‎ها داشتند از زمین خارج می‌‏شدند مسی در تونل به داور فشار آورد. نمی‎دانم آنجا دوربینی بود یا نه، این را هم نمی‎دانم شاید دلیل تصمیم‎های داور در نیمه دوم همین فشار مسی بود. اما چیزی که مهم است این است که این مسائل در زمین باقی بماند و همه به هم احترام بگذارند.

سوال بعدی از راموس درباره آندرس اینیستا، هم‎تیمی او در تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که قرار است از بارسا جدا شده و به چین برود. راموس گفت: شاید من و او چندین سال دیگر در لیگ چین همدیگر را ببینیم.