جلسه شورای اداری خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری خراسان رضوی صبح دوشنبه با حضور رئیس جمهور در مشهد آغاز شد.

استاندار خراسان رضوی در این نشست گفت: بزرگ ترین مطالبه رئیس جمهور از مسئولان خدمت به مردم است و این را ملاک اقدام عنوان کرده است.

علیرضا رشیدیان افزود: مردم عملکرد دولت را شاهد هستند و ما خوشبختانه در خراسان رضوی موفقیت های خوبی داشتیم و حدود ۱۲۴ هزار شغل را ایجاد کرده ایم اما هنوز مشکل اشتغال داریم.

وی گفت: خراسان رضوی ظرفیت های خوبی دارد و کشورهای هم مرز با این استان بازار خوبی برای ما است که باید از این حوزه استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هنوز در حوزه سپرده گذاری و موسسه های مالی مشکلاتی داریم که نیازمند کمک دولت برای حل آنها هستیم.

رشیدیان بیان کرد: نوسازی بافت فرسوده از مشکلات دیگر ما است که امیدواریم بتوانیم ۱۰ هزار مسکن در مشهد و ۲ هزار مسکن در شهرستان ها را نوسازی کنیم.

وی تاکیدکرد: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده مشکل امنیتی در خراسان رضوی نداریم.