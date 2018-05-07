بهره برداری همزمان از ۴۳۶ طرح صنعتی و کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح طرح های عمرانی، صنعتی و کشاورزی خراسان رضوی به صورت ویدئو کنفرانس و با دستور رئیس جمهور آغاز شد.

رئیس جمهور در این مراسم گفت: یکی از مشکلات ما کمبود آب در کشور بوده و باید به سمت روش های نوین آبیاری حرکت کنیم که در این راستا قدم های خوبی برداشته شده است.

حجت الاسلام حسن روحانی تصریح کرد: باید با اصلاح روش های کشت میزان برداشت محصول را به دو برابر افزایش دهیم و خدمات کشاورزان را قدر بدانیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از کارآفرینان کشور تشکر می کنیم که به جای ورود به عرصه دلالی به سمت تولید و اشتغال رفته اند.

رئیس جمهور گفت: وقتی صحبت از واردات می شود خیلی ها ناراحت می شوند که البته باید این بخش کنترل شود ولی باید توجه داشت ۸۲ درصد واردات کشور کالاهای سرمایه ای است که منجر به تولید می شود.

روحانی بیان کرد: فروردین سال جاری ۱۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور افزایش یافته که خبر خوبی است.نباید همیشه به نکات منفی تاکید کنیم و نقاط قوت را نیز ببینیم.

وی تاکید کرد: بانک ها ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور هستند و به کمک آنها باید سرمایه گذاری های لازم برای تولید انجام شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افتتاح طرح های گردشگری بیان کرد: ایجاد اقامتگاه های بوم گردی تحول مهمی را در روستا ها ایجاد خواهد کرد. اینکه یک منزل روستایی از طریق فضای مجازی اجاره داده می شود اقدام ارزشمندی است.

روحانی اظهارکرد: بخش مهمی از ایجاد اشتغال کشور در حوزه گردشگری رقم خواهد خورد و در این عرصه برنامه هایی تدوین شده است.

وی در ادامه به برقی کردن راه آهن مشهد- تهران اشاره کرد و گفت: این پروژه بسیار مهم است و امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

رئیس جمهور در ادامه به حوزه گازرسانی به روستاها اشاره کرد و گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات خوبی در این بخش انجام شده و تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا گاز دار شده اند.

روحانی خاطرنشان کرد: استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشکل گازرسانی دارند که باید در آنها تلاش بیشتری صورت پذیرد.