فشار آمریکا بر کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه المنار، کشورهای عربی ازچند روز پیش تا کنون تلاش هایی را با هدف برگزاری کنفرانسی درقاهره انجام دادند.

قراراست دراین کنفراسن "اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین به همراه هیئتی به ریاست "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیزشرکت کند.

منابع آگاه اعلام کردند :"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا اخیرا درتماسی تلفنی با "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، وی را از مذاکرات خود با "کاندولیزا رایس" وزیرامورخارجه آمریکا مطلع کرد.

مهمترین موضوعات این مذاکرات این بود که دولت آمریکا باید سران فلسطینی و کشورهای عربی را برای پذیرش تشکیل دولت مستقل موقت فلسطین وهماهنگی با تل آویو درباره طرح اولمرت در ترسیم مرزها و ملحق کردن آن با طرح صلح عربی بیشتر تحت فشار قراردهد.

به گفته این منابع "بوش" به "اولمرت" اطلاع داد که کابینه وی از برخی کشورهای عربی خواسته است تا پیش از آغاز طرح ها برای حل مناقشه فلسطینی - اسرائیلی، آماده عادی سازی روابط با اسرائیل شوند.

نشریه المناردرپایان نوشت : "کاندولیزا رایس" در سفر دوره ای خود به منطقه که بعد از اتمام تعطیلات عید قربان انجام می شود، این موضع دولت آمریکا را به طرف فلسطینی انتقال می دهد.