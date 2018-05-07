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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۰۷

در چهارمحال و بختیاری؛

۴۶ درصد رشته های دانشگاهی متناسب با ظرفیت های اشتغال نیست

۴۶ درصد رشته های دانشگاهی متناسب با ظرفیت های اشتغال نیست

شهرکرد - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۶ درصد رشته های دانشگاهی در این استان متناسب با ظرفیت های اشتغال نیست.

حفیظ الله فاضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۶ درصد رشته های دانشگاهی متناسب با ظرفیت های اشتغال نیست، اظهار داشت: ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری درایجاد اشتغال در سطح استان وجود دارد که بسیاری از رشته های تحصیلی دانشگاه های چهارمحال و بختیاری متناسب با این ظرفیت ها نیست.

وی تاکید کرد: راه اندازی های رشته های جدید در راستای آموزش مهارت های جدید در  این استان ضروری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیکاری اغلب فارغ التحصیلان در استان چهارمحال و بختیاری به علت نداشتن مهارت است.

بیشترین بیکاران چهارمحال و بختیاری فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند

وی تاکید کرد: مهارت آموزی دانشجویان در زمان تحصیل در دانشگاه ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین بیکاران چهارمحال و بختیاری در حال حاضر فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

وی ادامه داد: آموزش مهارت برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

کد مطلب 4289632

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