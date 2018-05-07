توسعه صنعت سرب و روی تهدید جدی برای زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در محل استانداری زنجان، خواستار تجدید نظر در استقرار صنایع در استان شد و افزود: استقرار واحدهای سرب و روی در اطراف زنجان چالش‌هایی برای کشاورزی استان زنجان ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری و اشتغال امری مهم و اساسی است ولی باید در این زمینه شاخص‌های محیط زیست مورد توجه قرار گیرد.

جعفری با تاکید بر اینکه صلاح نیست دوباره ظرفیت جدید به ظرفیت‌های واحدهای سرب و روی استان زنجان افزوده شود، گفت: شهر زنجان توان تحمل ظرفیت جدید سرب و روی را ندارد و سرنوشت سلامتی ۵۰۰ هزار نفر زنجانی مهم‌تر از هر چیز دیگری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تاکید بر اینکه دولت خود را ملزم به حفظ سلامتی جسم و روح شهروندان می داند و با هر نوع عامل تهدید کننده این امر مقابله می‌کند، گفت: استقرار واحدهای سرب و روی در اطراف شهر زنجان باعث آلودگی آب و خاک شده است و نگرانی‌های را در پی داشته است.

معاون فنی اداه کل محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه این سازمان مخالف توسعه ظرفیت واحد ۱۰۰ هزار تنی تولید شمش روی به ۳۰۰ هزار تنی است، گفت: سازمان محیط زیست مخالف توسعه صنعتی نیست بلکه حفظ سلامت جسمی و روحی شهروندان را با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی در کنار توسعه صنعتی مدنظر دارد.

تورج قاسمی افزود: سازمان محیط زیست مخالف توسعه شهرک تخصصی سرب و روی است و هر گونه استقرار جدید و توسعه واحدهای موجود در شهرک تخصصی روی نباید انجام شود.