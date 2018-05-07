سرانه فضای ورزشی در بندرعباس تاسف بار است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسکری زاده عصر یکشنبه در پنجاه و یکمین جلس علنی شورای شهر بندرعباس که با چندین دستور کار برگزار شد عنوان کرد: سرانه فضای ورزشی و فرهنگی در بندرعباس بسیار پایین است زیرا برخی فکر می کنند بندرعباس تنها یک شهر تجاری است و نیازی به فضاهای فرهنگی ورزشی و آموزشی ندارد.
عسکری زاده بیان داشت: سرانه برخورداری محلات بندرعباس از فضای ورزشی و فرهنگی تاسف بار است که همه اینها به دلیل محافظه کاری ها و دست های پشت پرده اتفاق افتاده.
وی تصریح کرد: الان ما باید به دنبال افزایش این سرانه ها باشیم اما برخی ها به دنبال این هستند که فضای ورزشی را در یندرعباس افزایش دهند اما نباید فراموش کرد که آینده فرزندان این شهر به تصمیمات ما بر می گردد.
در ادامه اسماعیل بواشه عضو دیگر شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: یکی از مشکلات شهرداری با ارگانهایی مانند آموزشوپرورش و یا اداره کل ورزش جوانان است که در اجرای طرحهای ورزشی و یا فرهنگی دخیل هستند اما همکاری لازم را ندارند.
وی افزود: زمینهایی در سطح شهر وجود دارد که کاربری آنها تعریفشده اما دستگاههای متولی با بهانههای مختلف مانند کمبود بودجه از خرید و استفاده آنها سرباز میزنند و یا بلامانع اعلام میکنند که این خود باعث مشکلات زیادی میشود.
پرویز سالاری نیز عضو دیگر شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: به دلیل مشکلات مالی دستگاههای متولی، صاحبان زمینها نیز دچار مشکل میشوند و نمیتوانند صبر کنند تا دستگاههای مربوطه هر زمان که دلش خواست زمین را بخرد.
کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس در این زمینه بیان کرد: یکی از راهکارهای رفع این مشکل این است که با بررسی کامل و دقیق از صاحبان اصلی زمین بخواهیم که خودشان زمین را با کاربری تعریفشده بسازند و بعد ارزشافزوده را با مالک حساب و آن را پرداخت کنیم.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: ما نمیتوانیم منتظر دستگاههای متولی باشیم که همیشه داد از کمبود بودجه دارند، جالب است که برخی از دستگاههای فرهنگی و ورزشی ما با کمبودهای بودجه مواجهاند اما برخی از دستگاهها که هیچ کارآمدی هم ندارند از یک وزارت خانه بودجه اشان بیشتر است.
اسلام باوقار رئیس شورای شهر بندرعباس نیز در ادامه عنوان کرد: یکی از مسائلی که باید بر آن تأکید داشته باشیم این است که با جدید در مقابل تغییر کاربریها بایستیم اما باید این را هم در نظر داشت که برخی زمینها بعد از طرح تفضیلی شهر بندرعباس تغییر کاربری دادهشده که در این زمینه نیز باید راهکاری بیندیشیم.
فیصل دانش نایبرئیس شورای شهر نیز گفت: بسیاری از افراد به دلیل ذهنیتی که از ساخت فضای ورزشی با هزینههای هنگفت دارند از ساخت زمین خودداری میکنند اما باید شیوهای تشویقی را در پیش بگیریم که با مشاوره صحیح و توجیه مالک را به ساخت فضاهای هایی برحسب نیاز با توجه به میزان توانای اش سوق دهیم.
در بخش دیگری از بررسی دستور کار شورای شهر بندرعباس پیرامون طرح کمیسیون عمران، حملونقل و ترافیک شورا در خصوص قراردادهای غیر نقدی پیمانکاران که با حضور معاون امور زیربنایی و حملونقل شهرداری بندرعباس برگزار شد بنا بر صلاحدید اعضای شورای شهر مقرر شد این موضوع در کمیسیونهای حقوقی و عمران بررسی و دوباره به صحن علنی شورا برای رأیگیری آورده شود.
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