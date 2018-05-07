عملیات اجرایی ۷ پروژه بزرگراهی در کرمانشاه به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی استان کرمانشاه، مسعود شریفی گفت: زمستان سال گذشته سعی کردیم از زمان خواب پروژه‌ها جهت انجام مطالعات و انعقاد قرارداد ها حداکثر استفاده کنیم تا در انتهای بارشهای زمستانی و بهاری و به محض مساعد شدن شرایط جوی عملیات عمرانی آنها آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: با انعقاد قراردادهای صورت گرفته عملیات اجرایی ۷ پروژه بزرگراهی استان به محض مساعد شدن شرایط جوی آغاز می شود.

وی پروژه «بزرگراه سنقربه سمت بیستون» و «اجرای کمربندی شهر سنقر»، «تکمیل باقی مانده پروژه بزرگراهی سه راهی هرسین- هرسین(پل چهر) ضمن اجرای احداث پل بر روی رودخانه گاماسیاب»، «بزرگراه سه راهی کنگاور – تویسرکان» که با توجه به تردد بالا و شرایط نامناسب مسیر نقش بسزایی در فراهم کردن رفاه کاربران جاده ای ایفا می کند و «پروژه بزرگراه کربلا حد فاصل سرپل ذهاب – قصر شیرین» را از جمله این پروژه ها عنوان کرد.

این مسئول افزود: علاوه بر اینها عملیات اجرایی «بزرگراه سرپل ذهاب – قره بلاغ»، «بزرگراه اسلام آباد – پل دختر» که از حیث عبور سالیانه زائرین عتبات و عالیات از این مسیر حائز اهمیت است و «بزرگراه کرمانشاه – کامیاران» و «اجرای محور اصلی جوانرود – ثلاث باباجانی» نیز در استان آغاز می شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه این اقدامات مهم عمرانی را نتیجه تلاش و پیگیری مسئولین ارشد استان به ویژه استاندار و نمایندگان استان در جذب اعتبارات دانست.