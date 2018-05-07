خطر ورشکستگی بیمارستان های خصوصی/درخواست از روحانی

دکتر کاظم عباسیون در حاشیه برگزاری چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران در مرکز همایش های رازی، به خبرنگار مهر، گفت: اگر قرار باشد افزایش ۵ درصدی تعرفه های سال ۹۷ را بین هزینه های بیمارستانی تقسیم کنیم، ارقام خیلی کم خواهد شد و در این صورت، بیمارستان های درجه یک خصوصی تهران ورشکسته می شوند.

وی با اشاره به هزینه های تخت روز، پزشک، کادر درمانی و...، در بخش خصوصی، افزود: با توجه به نگرانی بخش خصوصی، انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی در نامه ای به رئیس جمهوری، درخواست کرده اند که تعرفه بیمارستان های خصوصی بر اساس نرخ تورم که ۹ درصد اعلام شده است، باشد.

عباسیون ادامه داد: در حال حاضر منتظر پاسخ نامه و تصمیم هیات دولت هستیم، اما با اعمال تعرفه ۵ درصدی، بیمارستان های خصوصی ورشکسته خواهند شد.

نایب رئیس جامعه جراحان ایران، به اثرگذاری نوسانات نرخ ارز در بازار دارویی کشور اشاره کرد و افزود: برای آن دسته از داروهای تولید داخل که مواد اولیه هم در کشور تامین می شود، شاید مشکلی ایجاد نشود. اما، برای داروهای بیماران مبتلا به سرطان، مشکلاتی ایجاد شده بطوریکه این داروها به راحتی در دسترس بیماران نبوده و در عین حال قیمت آنها نیز افزایش یافته است.

عباسیون تاکید کرد: خوشبختانه ۹۵ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود و تنها مشکل، داروهای وارداتی هستند که ارتباط مستقیم با نرخ ارز دارند.

وی همچنین به تعرفه پزشکان در ایران اشاره کرد و افزود: تعرفه ویزیت در ایران در مقایسه با کشورهای اطراف و حتی اروپا و آمریکا، خیلی پایین است.