به گزارش خبرنگار مهر، بازار سکه دو سه روزی است دوباره ملتهب شده و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشته است. روز شنبه هفته جاری، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۱۵ هزار تومان افزایش مواجه شد و نرخ آن با عبور از دو میلیون تومان ، به ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. دیروز(یکشنبه) هم دوباره قیمت با افزایش ۲۳ هزار تومانی مواجه شد و در نهایت، به نرخ دو میلیون و ۷۵ هزار تومان معامله شد.

این در شرایطی است که چندی پیش، بانک مرکزی به منظور کنترل نوسانات نرخ سکه، در گام اول، حراج‌هایی را در بانک کارگشایی برگزار کرد اما حضور پررنگ دلال‌ها سبب شد تا در یک تصمیم غیرمنتظره از سوی بانک مرکزی، جلسه حراج علیرغم حضور متقاضیان، منتفی اعلام شود و بلافاصله پس از آن، دولت طرح جدید پیش فروش یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، یکساله و دو ساله را به اجرا درآورد.

پیش فروش سکه نیز بعد از مدتی به دلیل استقبال بیش از حد مردم و البته اعلام بانک مرکزی مبنی بر ضرورت حفظ ذخایر خود، با محدودیت مواجه شد؛ به این معنا که پیش فروش یک ماهه متوقف شد و پس از گذشت چند روز ، پیش فروش های سه ماهه و شش ماهه هم متوقف گردید. تا امروز، ۱۷ اردیبهشت ماه، تنها طرح یک ساله و دوساله باقی مانده بود که آن هم از امروز(دوشنبه) متوقف خواهد شد.

مسعود رحیمی، مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی در همین ارتباط، از توقف تمامی پیش‌فروش‌های سکه در سررسیدهای مختلف خبر داد و گفت: این طرح تا اطلاع ثانوی متوقف است.

وی به این نکته اشاره کرده که از زمان آغاز پیش فروش سکه از سوی بانک مرکزی در شعب بانک ملی ایران، تاکنون هفت میلیون قطعه سکه پیش فروش شده و برآورد ما این است که با تزریق آنها به بازار، قیمت ها متعادل می شود.

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که نخستین موعد سررسید سکه های پیش فروش شده یک ماهه، ۲۶ اردیبهشت ماه است که با توجه به اینکه در آستانه نزدیک شدن به این موعد هستیم، همه سکه های پیش فروش شده تحویل بانک ملی ایران شده است. البته رییس کل بانک مرکزی دیروز گفته بود تحویل سکه ها، پیش از موعد مقرر آغاز خواهد شد.

بانک مرکزی در نظر دارد تا در سه روز نخست توزیع، بالغ بر یک میلیون سکه توزیع کند.

اکنون مقامات بانک مرکزی می‌گویند: برای اینکه در قبال پیش فروش بتوانیم تعهدات خود را انجام دهیم و کیفیت بالای ضرب سکه را نیز حفظ کنیم، قرار شد از امروز (۱۷ اردیبهشت) به طور موقت پیش فروش سکه متوقف شود. بر ین اساس مهمترین محدودیت ما انجام ضرب سکه است که بتوانیم سر موعد ضرب کنیم و تحویل مردم بدهیم ضمن آنکه به نظر می رسد با ورود این تعداد سکه، بازار متعادل شود.

بانک مرکزی البته بر این نکته هم تاکید دارد که ما از نظر موجودی طلای خام در خزانه بانک مرکزی هیچ محدودیتی نداریم و به میزان کافی طلا وجود دارد اما به هر حال بانک مرکزی به رصد بازار ادامه می دهد و در صورتی که نیاز به مداخله ببیند، در زمینه انجام حراج و پیش فروش دوباره اقدام خواهد کرد.

انتظار می رود با آغاز توزیع سکه های پیش فروش شده طی روزهای آینده، قیمت آن در بازار با کاهش مواجه شود.