به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال دادههای آسیاتک، سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ در محل مصلی تهران در حال برگزاری است.
شرکت آسیاتک در این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با برپایی غرفه، اقدام به ارائه جدیدترین و بهروزترین دستاوردهای تکنولوژیک خود در حوزه ارتباطات ثابت کشور کرده است.
این شرکت که سال گذشته برای چهارمین بار در دهه ۹۰ و سومین بار پیاپی توانست رتبه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور را کسب کند، در این دوره از نمایشگاه پذیرای عموم مردم است.
علاقهمندان میتوانند برای مراجعه به نمایشگاه کتاب و بازدید از غرفه شرکت آسیاتک از ساعت ۹ صبح الی ۸ شب به نشانی مصلی تهران درب شرقی شبستان مراجعه فرمایند.
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