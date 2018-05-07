مناسبات آمریکا- اروپا نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان در سخنانی با اشاره به مواضع اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در زمینه همکاری های اقتصادی با اروپا اظهار داشت: در حال حاضر مناسبات آتی آمریکا- اروپا نگران کننده بوده و پیش بینی می کنیم روزهای پر تنشی پیش رو داشته باشیم.

رئیس جمهوری آلمان با بیان اینکه باید گام به گام موانع موجود بر سر راه تعمیق مناسبات دوجانبه اروپا- آمریکا برداشته شود، گفت: امیدوارم که نظریه قدم به قدم بتواند در این میان موثر واقع شده و در بهبود شرایط کمک کند.

اشتاین مایر در ادامه افزود: ترامپ اروپا را به عنوان بخشی از جامعه بین الملل که در چارچوب آن کشورها با یکدیگر همکاری و تعامل دارند، در نظر نمی‌گیرد.

این در حالی است که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه تاکنون رایزنی های لازم را برای بهبود مناسبات اروپا با آمریکا بخصوص در حوزه اقتصادی انجام داده اند.