گالکسی ایکس اولین گوشی تاشوی سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، در حال حاضر سامسونگ گوشی های گالکسی اس ۹ و اس ۹ پلاس را به عنوان گوشی های پرچمدار خود روانه بازار کرده است.

منابع مطلع می گویند گوشی تاشوی سامسونگ مجهز به دو نمایشگر OLED جداگانه و لمسی خواهد بود. این دو نمایشگر در صورت باز کردن گوشی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و یک نمایشگر بزرگ را تشکیل می دهند که موجب می شود گالکسی ایکس به شکل یک تبلت قابل استفاده باشد.

ابعاد این نمایشگر در صورت بازشدن کامل ۷.۳ اینچ خواهد بود. این اولین بار است که یکی از مدیران ارشد سامسونگ به طور رسمی جزئیاتی را در مورد عرضه گوشی دارای نمایشگر تاشو اعلام می کند.

کوه در پاسخ به سوال خبرنگارانی که از او در مورد زمان عرضه گوشی گالکسی ایکس سوال کردند، گفت: گاهی اوقات من نمی شنوم. گوش های من خیلی خوب نیستند. سامسونگ در سال ۲۰۱۶ اختراع خاصی را در مورد طراحی و تولید گوشی های هوشمند دارای نمایشگر تاشو ثبت کرده بود.

سامسونگ تنها شرکتی نیست که در اندیشه عرضه چنین گوشی است و گفته می شود اپل هم احتمالا در سال آینده میلادی یک گوشی دارای نمایشگر تاشو عرضه خواهد کرد.