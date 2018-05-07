به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابتهای عمومی کشتی کلاسیک بانوان روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.
اسامی داوران قضاوتکننده در این مسابقات به شرح زیر است:
۱- مریم ارم آبادی (مازندران)
۲- لیلا امانی نبی (اصفهان)
۳- سمیه خانی بختیاری (گلستان)
۴- فاطمه کدخدازاده (یزد)
۵- مهری مهرپور (خراسان رضوی)
۶- محدثه عابدی مقدم (خراسان رضوی)
۷- دینا دهنوی (خراسان رضوی)
۸- ستاره اسماعیلی (مازندران)
۹- فائزه راستی (مازندران)
۱۰- لیلا نژاد قنبر (گیلان)
۱۱- سوده بهرامی (مازندران)
۱۲- ندا نقیبی (مازندران)
۱۳- زهرا دباغی (مازندران)
۱۴- حدیث قنبری (گیلان)
۱۵- فاطمه حسین زاده (مازندران)
۱۶- مستانه جان محمدی (مازندران)
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