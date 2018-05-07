به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های عمومی کشتی کلاسیک بانوان روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

اسامی داوران قضاوت‌کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

۱- مریم ارم آبادی (مازندران)

۲- لیلا امانی نبی (اصفهان)

۳- سمیه خانی بختیاری (گلستان)

۴- فاطمه کدخدازاده (یزد)

۵- مهری مهرپور (خراسان رضوی)

۶- محدثه عابدی مقدم (خراسان رضوی)

۷- دینا دهنوی (خراسان رضوی)

۸- ستاره اسماعیلی (مازندران)

۹- فائزه راستی (مازندران)

۱۰- لیلا نژاد قنبر (گیلان)

۱۱- سوده بهرامی (مازندران)

۱۲- ندا نقیبی (مازندران)

۱۳- زهرا دباغی (مازندران)

۱۴- حدیث قنبری (گیلان)

۱۵- فاطمه حسین زاده (مازندران)

۱۶- مستانه جان محمدی (مازندران)