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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۰۴

اسامی داوران رقابت‌های کشتی کلاسیک بانوان اعلام شد

اسامی داوران رقابت‌های کشتی کلاسیک بانوان اعلام شد

اسامی داوران قضاوت‌کننده در رقابت‌های عمومی کشتی کلاسیک بانوان کشور اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رقابت‌های عمومی کشتی کلاسیک بانوان روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

اسامی داوران قضاوت‌کننده در این مسابقات به شرح زیر است:

۱- مریم ارم آبادی (مازندران)
۲- لیلا امانی نبی (اصفهان)
۳- سمیه خانی بختیاری (گلستان)
۴- فاطمه کدخدازاده (یزد)
۵- مهری مهرپور (خراسان رضوی)
۶- محدثه عابدی مقدم (خراسان رضوی)
۷- دینا دهنوی (خراسان رضوی)
۸- ستاره اسماعیلی (مازندران)
۹- فائزه راستی (مازندران)
۱۰- لیلا نژاد قنبر (گیلان)
۱۱- سوده بهرامی (مازندران)
۱۲- ندا نقیبی (مازندران)
۱۳- زهرا دباغی (مازندران)
۱۴- حدیث قنبری (گیلان)
۱۵- فاطمه حسین زاده (مازندران)
۱۶- مستانه جان محمدی (مازندران)

کد مطلب 4289722

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