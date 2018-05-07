جاده سازی در ذخیره گاه جنگلی ارغوان ایلام

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: استان ایلام در احاطه کوه ها و ارتفاعات جنگلی قرار دارد که آب و هوایی معتدل را برای آن را رقم زده است. یکی از جاذبه های تماشایی و بی نظیر استان ایلام تنگه ارغوان است که معمولا گردشگران زیادی با رفتن به آن چند ساعتی را در میان طبیعت بکر آن می گذرانند و مدتی مهمان چشم اندازهای تماشایی این تنگه می شوند.

حال در این راستا مدتی است که طرح توسعه جاده جنگلی ارغوان آغاز شده و فعالانی در این زمینه در حال کار هستند که عرض این جاده را بزرگتر و تردد برای گردشگران را در این مسیر راحت تر کنند اما این مسئله دغدغه ای برای دوستداران طبیعت به وجود آمده که طرح توسعه جاده باعث تخریب جنگل و طبیعت بکر و زیبای تنگه ارغوان نشود.

صنعت اکوتوریسم در استان فعال شود

رضا احمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمایش مطالعات صورت گرفته در استان یکی از موارد برون رفت از وضعیت بیکاری و ایجاد اشتغال بحث توسعه گردشگری است.

وی افزود: همچنین یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه گردشگری، بحث وجود جنگل و زیبایی های طبیعی هر استانی است که ما در استان ایلام بیشترین سهم را از این مواهب طبیعی داریم.

احمدی تصریح کرد: در استان ایلام ۶۴۱ هزار هکتار جنگل وجود دارد، ۳۲ درصد از سطح استان پوشیده از جنگل است که این جنگل در یک عرصه دو میلیون هکتار پراکنش دارد یعنی کل استان در زمره اراضی جنگلی قابل تعریف است.

وی بیان داشت: بر این اصل برنامه ریزی های داریم که در سطح استان پکیج گردشگری را تعریف کنیم که صنعت اکوتوریسم در استان فعال شود و هم این که زمینه های حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را به دنبال داشته باشد.

هشت کیلومتر راهسازی در ذخیره گاه جنگلی ارغوان

مدیر کل منابع طبیعی استان اضافه کرد: اولین زیرساخت حضور در جنگل ایجاد یک جاده مطمئن برای سلامت و تردد افرادی است که به عنوان تفرج کننده از آن منطقه قصد استفاده را دارند، این جاده ها استانداردهایی را دارد که استاندارد آنها توسط کارشناسان راه وشهرسازی تعریف می شود که عرض جاده هفت متر باشد و از سمتی یک گاردیل نصب شود که از اتفاقات ناگوار سانحه های تصادف پیشگیری شود که این اقدامات در آن نقطه اندیشیده شده است.

احمدی تصریح کرد: با توجه به این که جاده ارغوان قبلا جاده تردد بین شهر ایلام و شهرستان های سرابله و لومار بوده هم اکنون مدتی است که قابل استفاده نیست و تردد در آن بسیار کم صورت می گیرد و فقط جنبه تفریحی و توریستی داشته و به دلیل بارش های بسیار شدید و نیز به دلیل سیل های متعددی که در سال ۹۴ اتفاق افتاد تنش های خاصی در این عرصه اتفاق افتاد.

وی بیان داشت: از درخواست های مردم بود که هر لحظه امکان خطر سقوط و طغیان رودخانه و یا به دلیل کنده کاری روکش آسفالت امکان وقوع تصادف وجود دارد، بر همین اساس ما در طراحی های خود ابتدا اولویت را بر استاندارد سازی جاده که عرض هفت متر است، گذاشته ایم.

وی افزود: با توجه به این که ۱۶۰ هکتار در آن نقطه ذخیره گاه ارغوان داریم و از سال ۸۱ به عنوان ذخیره گاه گونه جنگلی بسیار نادر و ارزشمند ارغوان اعلام شده، هم اکنون در فکر توسعه آن هستیم و در این راستا پیمانکار را موظف به این کردیم که در طول هشت کیلومتر مسیر ارغوان کاشت کند.

دغدغه ای برای تخریب منابع طبیعی و محیط زیست وجود نخواهد داشت

احمدی افزود: با توجه به این که این دره یک دره بسیار وحشی است و از لحاظ اکولوژیکی می تواند سلامت شهر را تهدید کند و بارش و سیل خیزی بسیار بالایی در آن نقطه وجود دارد لذا کل کارها و اقدامات آبخیزداری را در این منطقه متمرکز کردیم و ما می خواهیم پکیج گردشگری را که بتواند تکمیل کننده پارک بلوط باشد را ایجاد کنیم.

احمدی تصریح کرد این یک طرح کاملی است شهروندان اطمینان داشته باشند که هیچ دغدغه ای برای تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در آن منطقه وجود نخواهد داشت و ما اجازه نخواهیم داد که یک اصله درخت و یا حتی درختچه ای در آن نقطه قطع شود.

مطالعات ارزیابی زیست محیطی در این منطقه انجام گیرد

مازیار سلیمان نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که منطقه ارغوان در داخل محدوده منطقه حفاظت شده مانشت قرار دارد و در این منطقه به دلیل مطالعات مدیریتی جامعی که صورت گرفته محدوده ای را تحت عنوان محدوده تفرج گسترده در منطقه ارغوان قرار داده شده است.

وی افزود: این محدوده تفرج گسترده یک محدوده ای است که هدف از ایجاد آن این است که گردشگری در این منطقه قرار گیرد و در سایر مناطق حفاظت شده این گردشگری می تواند مدیریت شود.

وی تصریح کرد: همچنین در خصوص جاده ارغوان می توان گفت این جاده مسیری است که منتهی به تفرجگاه ارغوان می شود که با توجه به این که قرار است در این منطقه گردشگر حضور پیدا کند به همین دلیل تاکید ما بر این بوده که بایستی مطالعات ارزیابی زیست محیطی در این منطقه انجام گیرد که این ارزیابی و ارزشیابی ها بتواند گردشگری پایدار را در این منطقه برقرار کند.

سلیمان نژاد گفت: برای دسترسی به طور قطع نیاز است که در این جاده بهسازی صورت گیرد و این بهسازی به صورتی باشد که آسیب به درختان جنگل نزند و سیمای طبیعی منطقه حفظ شود.

جاده فقط در حد نیاز گسترش پیدا کند

سلیمان نژاد تصریح کرد: طبق بازدید ها و پیگیری های انجام شده قرار بر این شد که عرض جاده فقط در حد نیاز گسترش پیدا کند و ما بیشتر به دنبال بهسازی جاده هستیم تا این که افزایش عرض جاده باشیم.

وی تصریح کرد: درختانی که احیانا در مسیر تعریض قرار گرفتند این ها نیاز است که از طریق ایجاد دیوارهای حائل حفاظت شوند که پیمانکار این موارد را متقبل شده است که این دیوارهای حائل ایجاد شود.

مدیر کل محیط زیست استان ایلام بیان داشت: با توجه به این که منطقه ارغوان به عنوان منطقه تفرج گسترده است ظرفیت مشخصی را برای ورود گردشگران بر اساس مطالعات ارزیابی زیست محیطی دارد، این ظرفیت به صورت کامل مشخص می شود و نهایتا به این ظرفیت می رسیم که منطقه ارغوان چه تعداد گردشگر را می تواند پذیرش کند و خارج از آن توصیه نمی کنیم.

وی در ادامه اضافه کرد: بر همین اساس در ابتدا توصیه شده که این جاده در حد امکان فقط بهسازی شود و هدف از بهسازی جاده این است که گردشگران راحت تر بتوانند به این منطقه مراجعه کنند، اما هدف ما این نیست که ما در آن منطقه بخواهیم سرعت خودرو را افزایش دهیم.