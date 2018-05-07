سهام آسیایی اندکی رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از این که افزایش کمتر از حد انتظار دستمزدهای آمریکا، ریسک افزایش سریع‌تر نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو را کاهش داد، سهام آسیایی اندکی بالا رفت، درحالی‌که تنش‌های تجاری چین-آمریکا و نزدیک شدن ضرب‌الاجل توافق هسته‌ای ایران، باعث احتیاط سرمایه‌گذاران شد.

همچنین این هفته داده‌های مهمی در مورد سلامت اقتصاد چین، که معیاری برای تقاضای جهانی است، اعلام خواهد شد. همچنین آخرین داده‌ها در مورد تورم کالاهای مصرفی آمریکا اعلام می‌شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج ژاپنِ ام‌اس‌سی‌آی، ۰.۳ درصد بالا رفت، درحالی‌که سی‌اس‌آی ۳۰۰، شاخص شرکت‌های بزرگ چین، توانست ۰.۷ درصد رشد کند.

شاخص ای‌مینی اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۰.۲۵ درصد بالا رفت.

اما نیکی ژاپن مسیر برعکس را در پیش گرفت؛ با قدرت گرفتن ین، ۰.۴ درصد از ارزش این شاخص کاسته شد.

گزارش مشاغل روز جمعه آمریکا نشان داد نرخ بیکاری آمریکا به رکورد پایین ۳.۹ درصد رسیده است درحالی‌که نرخ دستمزدها تغییر چندانی نکرد که این نشان می‌دهد فدرال‌رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد اما سرعت این افزایش، تدریجی خواهد بود.

در بازار ارزش دلار به بالاترین نرخ خود از دسامبر تا کنون رسید و شاخص آن به رقم ۹۲.۴۶۳ واحد رسید.

دلار در برابر ین ژاپن خوش‌شانس نبود، چرا که با ایجاد تنش در ارزهای بازارهای درحال ظهور، ین تقویت شده است. دلار که هفته گذشته به رکورد ۱۱۰.۰۵ ین در برابر یک دلار رسیده بود، امروز تا نرخ ۱۰۸.۸۹ ین افت کرد.