به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا تا به حال با خود فکر کرده‌اید که این میزان از کلر وقتی وارد بدن شما شود، چه بلایی بر سر سلامتی‌تان خواهد آورد؟ حالا به دیواره کتری یا سماور خود نگاهی بیندازید؛ آیا با خود فکر کرده‌اید که این رسوب‌های سفید از کجا آمده‌اند؟ پاسخ این سؤالات را باید در آب آشامیدنی جستجو کرد. آب تصفیه شده شهری همان آبی است که ما روزانه مصرف می‌کنیم.

از آنجایی که ما هیچ وقت همه آب مورد نیاز خود را قبل از مصرف نمی‌جوشانیم، کلر، رسوبات و سایر باکتری‌های مضر موجود در آب وارد بدن ما شده و به سلامتی ما آسیب‌های جدی وارد می‌سازند. امروزه عمر افراد کوتاه‌تر از گذشته شده و با وجود پیشرفت‌های پزشکی، هنوز بیماری‌های گوناگونی وجود دارند که انسان را به خود مبتلا می‌کنند.

بدون شک یکی از علت‌های اصلی این مسئله کیفیت نامناسب آب آشامیدنی است. محققان و پزشکان معتقدند که آب لوله کشی شهری عمل تصفیه آب در تصفیه خانه‌های شهری به صورت حداقلی انجام می‌گیرد و آب لوله کشی به دلیل آلوده شدن به آلاینده‌هایی که در مسیر لوله کشی شهری وجود دارد، کیفیت مناسبی ندارد؛ به همین خاطر تأکید جدی بر استفاده از دستگاه‌های تصفیه آب خانگی برای تمام خانواده‌ها دارند.

بهترین برندهای دستگاه تصفیه آب

برندهای مختلفی در بازار دستگاه‌های تصفیه آب وجود دارند که دارای کیفیت‌های متفاوتی هستند، اما از بین این برندها می‌توان به سه برند شاخص سافت واتر، آکوا و آکوا پرو اشاره کرد. برند سافت واتر را می‌توان مشهورترین برند دستگاه‌های تصفیه آب خانگی در ایران دانست که محصولات آن برای سالیان دراز در کشور ما در حال عرضه است. علاوه بر برند سافت واتر، برندهای آکوا و آکوا پرو نیز همگی جزو برندهای برتر دستگاه تصفیه آب هستند که تحت لیسانس آمریکا توسط کشور تایوان تولید می‌شوند.

برندهای ذکر شده دارای مطابق با استانداردهای جهانی NSF و WATER QUALITY بوده و از بالاترین میزان کیفیت در تصفیه آب برخوردارند. یکی از نکاتی که بسیاری از خریداران دستگاه تصفیه آب از آن اطلاعی ندارند، وجود دستگاه‌های تقلبی در بازار بوده که تشخیص آن‌ها برای عموم افراد کار دشواری است. به همین خاطر شناخت دقیق دستگاه‌های اصلی از دستگاه‌های تقلبی و یا خرید از فروشندگان قابل اعتماد یک امر ضروری در خرید دستگاه تصفیه آب است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دستگاه تصفیه آب خانگی قلیایی

یکی از بهترین دستگاه‌های تصفیه آب مناسب با مصرف خانگی، دستگاه تصفیه آب قلیایی آکوا پرو مدل 45G8 است که از تکنولوژی اسمز معکوس بهره گرفته و به آب خواص قلیایی می‌بخشد. این دستگاه دارای یک مخزن تانک پک 4 گالن بوده که گنجایش 16 لیتر آب را دارد و طی 7 مرحله آب را از 7 فیلتر مختلف عبور می‌دهد که در فیلتر پایانی با اضافه کردن خواص قلیایی به آب، آن را دارای خاصیت آنتی اکسیدانی (ضد سرطانی) می‌کند.

همچنین این دستگاه قابلیت نصب به یخچال‌های ساید بای ساید را داشته و به دلیل وزن نسبتاً سبکی که دارد، به راحتی می‌توان آن را جابجا کرد. دستگاه تصفیه آب 45G8 PRO AQUA قادر است تمام آلاینده‌های آب را تا 0.0001 میکرون از بین برده و سهم مهمی را در کاهش بیماری‌های ناشی از آب آشامیدنی ناسالم مانند چربی، ضعف، بی حالی، قند و مشکلات گوارشی ایفا کند. به همین خاطر می‌توان این دستگاه را یکی از جزو قدرتمندترین دستگاه‌های تصفیه آب خانگی به شمار آورد.

فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

همانطور که اشاره شد، تشخیص دستگاه‌های اصل از دستگاه‌های تقلبی کار دشواری است و افرادی که در این زمینه متخصص نباشند، به سختی می‌توانند از عهده چنین کاری برآیند؛ بنابراین راهکار عملی آن است که دستگاه تصفیه آب مورد نیاز خود را از جاهای مطمئن و معتبر خریداری کنیم. یکی از شرکت‌های شناخته شده و معتبر در زمینه واردات و عرضه دستگاه‌های تصفیه آب، شرکت راد گستر نوین است که با بیش از ده سال سابقه فعالیت در زمینه دستگاه‌های تصفیه آب و هوا بهترین محصولات را به مشتریان عرضه می‌کند.

فروش سیستم‌های تصفیه آب خانگی شامل سیستم‌های تصفیه اسمز معکوس RO، سیستم‌های تصفیه قلیایی ORP و سیستم‌های تصفیه فرابنفش UV از جمله محصولاتی هستند که توسط این شرکت به قیمت بسیار مناسب به صورت نقد و اقساط و به همراه گارانتی طلایی ارائه می‌شوند. خرید از شرکت رادگستر نوین به‌صورت تلفنی و اینترنتی نیز امکان پذیر بوده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت رادگستر نوین ضمن آشنایی کامل با مدل‌های مختلف دستگاه‌های تصفیه آب و ویژگی‌های آن‌ها خرید خود را به صورت اینترنتی انجام دهند.

شایان ذکر است که محصولات شرکت راد گستر نوین دارای پشتیبانی و خدمات پس از فروش مادام‌العمر بوده و کلیه خدمات مربوط به ارسال و نصب دستگاه نیز توسط متخصصان شرکت به صورت رایگان انجام خواهد شد.