تنفس هوای سربی در قم/ زنگ خطر سرطان به صدا در آمد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سمانه سادات فقیه سبزواری: «کیفیت هوای شهر قم در وضعیت ناسالم قرار گرفت»، «وضعیت هوای قم نگران کننده است»، «افزایش آلودگی هوای قم طی روزهای آتی»، «وجود ذرات سرطان‌زا در هوای قم» و... عناوینی است که طی ماه‌های گذشته به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده و آلودگی هوا از سر قمی‌ها دست بردار نیست و هر از چندگاهی خودی نشان می‌دهد و این زنگ خطر را به صدا در می‌آورد که هوای قم رنجور است.

به گفته کارشناسان زیست محیطی، آلودگی هوای قم علل گوناگونی دارد که مهمترین علل آن را می‌شود حاکم شدن خشکسالی در چند سال اخیر، فعالیت صنایع آلاینده در اطراف شهر و آلودگی ناشی از سوخت خودروها عنوان کرد که بر اساس آمارهای به دست آمده از نهادهای ذیربط شاخص کیفی هوای قم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بسیار پایین آمده و راه نفس را به روی قمی‌ها بسته تا جایی که در برخی موارد از سوی مسئولان هشدار داده می‌شود تا سالمندان و کودکان در روزهایی که هوای شهر به علت آلودگی بیمار است از منزل بیرون نیایند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، با اشاره به منشأ اصلی آلودگی هوا در شهر قم، اظهار کرد: کارگاه‌ها و صنایعی از جمله واحدهای سنگ بری، ریخته‌گری، آجرپزی و نیروگاه حرارتی که در اطراف شهر قم فعالیت دارند موجب آلودگی بسیار بالایی در سطح هوای قم می‌شود.

استفاده از سوخت گازوئیل در نیروگاه حرارتی قم

تورج همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: سیکل نیروگاه حرارتی قم از گاز طبیعی استفاده می‌کند و استفاده این نیروگاه از سوخت گازوئیل تنها در شرایط خاص صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه محل استقرار این واحدها در جاده قم - اراک و جاده قدیم قم - کاشان است، تصریح کرد: در حالی شاهد آلودگی گاه و بیگاه قم هستیم که شهر قم یک شهر صنعتی نیست، اما صنایع کانی غیرفلزی در شهر قم در افزایش ذرات گرد و غبار بسیار تأثیرگذاراست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به تأثیر مخرب آلودگی هوا بر جسم و جان شهروندان، گفت: کودکان خردسال، اشخاص کهن سال، زنان باردار و افرادی که دارای بیماری قلبی هستند نباید در روزهای ناسالم در سطح شهر تردد داشته باشند، زیرا خطر جدی برای سلامتی آنان به دنبال دارد.

وی با عنوان اینکه وضعیت آلودگی هوا در شهر قم بهتر از سایر کلان‌شهرها است، اما موضوع آلودگی هوا در شهر قم به تدریج در حال پیچیده‌تر شدن است.

همتی موقعیت جغرافیایی استان قم را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: این استان در شاهراه ارتباطی کشور قرار دارد و این مسئله در افزایش آلاینده‌ها در استان قم نیز دارای نقش هم‌افزایی است.

مسائل بسیاری به آلودگی هوای قم دامن می‌زند که مسئولان استان را بیش از پیش نگران کرده است.

استاندار قم نیز با بیان اینکه کشور سالانه به ۷۰ هزار تن سرب نیاز دارد، عنوان کرد: دو برابر این میزان در قم تولید می‌شود که این آمار نشان دهنده ظلمی است که به مردم قم می‌شود.

سید مهدی صادقی با اشاره به تولید بالای تولید سرب در قم، افزوده است: چنین فعالیت‌هایی در قم با توجه به زائرپذیر بودن این شهر موجب می‌شود خطرات و مشکلات فراوانی را پیش رو داشته باشیم که لازم است برنامه‌ریزی مطلوبی در راستای استانداردسازی و یا جمع‌آوری این واحدها صورت بگیرد.

فعالیت واحدهای آلاینده در شهرک صنعتی سلفچگان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با ابراز نگرانی از ذرات معلق سرب که هراز چندگاهی میزان آلودگی هوا را در قم بالا می‌برد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: پسماندهای مربوط به باطری و صنایع سرب و نیترو کربن از نقاط گوناگونی از کشورمان و یا کشورهای دیگر وارد قم می‌شود و ادامه این شرایط می‌تواند قم را به مکانی برای بازیافت صنایع آلاینده و خطرناک تبدیل کند که تهدیدی جدی برای سلامت مردم این شهر است.

حسن بختیاری از فعالیت واحدهای غیر استاندارد و آلاینده در شهرک صنعتی سلفچگان خبر داد و افزود: این واحدهای صنعتی که بر شدت آلودگی هوای قم تأثیر بسزایی دارد نه تنها شهر سلفچگان بلکه بر هوای روستاها نیز تأثیر جدی می‌گذارد.

نگرانی آلودگی هوای قم بسیار جدی است تا جایی که پزشکان این نوع آلودگی که منشأ سربی دارد را عاملی مهم برای بروز بیماری‌های سخت می‌دانند.

مسمومیت از طریق سرب بسیار خطرناک است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آلودگی هوای سربی در قم بسیار نگران کننده است، تصریح کرد: مسمومیت از طریق سرب بسیار خطرناک است و استنشاق در هوای سربی موجب رسوب در بدن و عامل بیماری‌های بسیار جدی و حتی صعب العلاج می‌شود.

ابوالفضل ایرانی خواه با تأکید بر اینکه بحث هوای آلوده به سرب در قم بسیار جدی است، عنوان کرد: مسمومیت‌های ناشی از سرب به صورت ساب کلینیکال و کلینیکال در قم بسیار حساس و دارای اهمیت بسیار بالایی است.

زندگی در هوای سربی می‌تواند عاملی برای انواع سرطان‌ها باشد و پزشکان به این موضوع باور دارند.

الهام السادات نائینی پزشک متخصص زنان و زایمان، با تأکید براینکه هوای استنشاق هوای آلوده خطرات بسیاری از جمله ابتلا به سرطان سینه را به دنبال دارد، گفت: برخی از مواد شیمیایی موجود در هوای آلوده از ویژگی‌هایی برخوردار است که کارکرد غدد درون‌ریز را برهم می‌زند و سیستم غدد درون‌ریز هورمون‌هایی را در سطح بدن ترشح می‌کند که موجب اختلال کارکرد غدد درون‌ریز، فعالیت استروژن شده و عوامل رشد را تغییر می‌دهد که این امر می‌تواند به تکثیر سلول‌های سینه منجر شده و در این صورت تراکم بافت آن افزایش می‌یابد.

این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: زنانی که بافت سینه بسیار بالایی دارند با احتمال ۴ تا ۵ برابر بیشتر از سایر زنان به سرطان سینه مبتلا می‌شوند و پیدا کردن تومورهای کوچک در این بافت از بدن نیز دشوارتر است.

آنچه بیش از پیش قابل اهمیت است و باید به صورت جدی به آن توجه شود بیماری‌هایی است که به دلیل زندگی در مناطق با کیفیت هوای پایین گریبان مردم را می‌گیرد و ریسک ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد و لازم است که مسئولان برای این بحران که عامل آن انسانی است به صورت جدی اندیشه کنند.