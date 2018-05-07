محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت در ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه روز شانزدهم اردیبهشت ماه شهروندان ۴۲۱ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۶۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۳۵ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل مهار حیوانات در شهرک صادقیه، نجات حیوانات در بلوار بعثت، عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در جاده تهران، عملیات امداد و نجات در حادثه برخورد تریلی با تیر برق و عملیات امداد و نجات در حادثه اقدام به خودکشی در صدف بوده که توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: تعداد یک نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.