۸۰۵ پرونده در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری صبح دوشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان افزود: ۴۸۱ پرونده نیز در این راستا تشکیل و منتهی به صدور قرار نهایی در دادسرا شده است.

سالاری تصریح کرد: ۸۱۸ متهم در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی تحت تعقیب هستند.

وی مساحت اراضی اعاده شده به دولت را هزار و ۵۴۴ هکتار عنوان کرد و گفت: ۱۸۱ پرونده نیز در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز تشکیل شده است.

دادستان کرمان افزود: در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز ۱۸۱ متهم تحت تعقیب هستند.

وی بیان کرد: یک و نیم هکتار از اراضی در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز به وضع سابق اعاده شده است.

سالاری گفت: بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال میزان جرایم دریافتی تعرض به اراضی ملی است.