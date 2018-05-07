انجام ۵۵۳ عملیات امدادی در سال۹۶/آموزش به ۱۵ هزار خانوار کردستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدابنده لو صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه های جمعی استان کردستان که در جمعیت هلال احمر استان برگزار شد، گفت: روز جهانی صلیب سرخ به نام هفته هلال احمر در کشور ما نام گذاری شده و برنامه های مختلفی در این هفته برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان با بیان اینکه در چند سال گذشته تنها ۳ شهرستان استان دارای انبار اقلام امدادی بودند، عنوان کرد: در چهار سال گذشته با همکاری مدیران و لطف خدا مجتمع اداری امدادی در دیگر شهرستان های استان تشکیل و تجهیز شد.

وی افزود: انبار مرکزی سنندج نیز در دهه فجر سال گذشته با ۲۰ اقلام امدادی تجهیز شد.

خدابنده لو گفت: در سال گذشته دو پایگاه امدادی به تعداد پایگاه های جمعیت هلال احمر استان افزوده شده و در سال جاری نیز به دنبال مجوز سه پایگاه جاده ای هستیم که در مجموع پنج پایگاه امداد جاده ای در کردستان فعالیت خواهند داشت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان اظهار کرد: در چهار سال گذشته ۱۰ هزار و ۶۳۰ متر به فضا های امدادی هلال احمر اضافه شده و توانسته ایم که زیر ساخت های جمعیت هلال احمر استان را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه جمعیت های هلال احمر شهرستان های استان دارای خانه خود هستند، گفت: تنها جمعیت هلال احمر دهگلان اجاره نشین است.

خدابنده لو افزود: در حوزه آموزش سال گذشته به ۱۵ هزار خانوار روستایی و حاشیه ای شهرها در قالب طرح خادم آموزش داده شده است.

وی با بیان اینکه ۵۵۳ عملیات امدادی سیل، جاده ای، آتش سوزی، کوهستان در سال ۹۶ انجام شده است، گفت: ۴۲۰ مورد از این عملیات ها جاده ای بوده و به ۱۰ هزار نفر خدمات امدادی ارائه شده است.

وی گفت: در حوزه بهداشت و درمان داروخانه جمعیت هلال احمر به تمامی دارو های مهم درمانی تجهیز شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان عنوان کرد: در سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر در حوزه های بهداشتی، درمانی، امدادی، سلامت و آموزشی به صورت رایگان خدمات دریافت کرده اند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ تیم امدادی در استان وجود دارد، گفت: تنها تیم امداد هوایی در استان وجود نداشت که به کمک خدا این مهم نیز تشکیل شد.

خدابنده لو گفت: هلال احمر به حوزه اشتغال جوانان نیز ورود پیدا کرده و کارگاه های کار آفرینی را در هفته هلال احمر برگزار خواهد کرد.

وی گفت: داوطلبان بازو های اجرایی هلال احمر و همه عاشقانه بدون چشم داشت در حال فعالیت هستند.

خدابنده لو افزود: اگر تعداد افراد داوطلب هلال احمر بیشتر باشد پشتوانه جمعیت نیز بیشتر خواهد شد و مردم بهتر می توانند خدمات دریافت کنند.