دختر اسکیت باز بیجاری به نشان طلای مسابقات کشوری دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان کردستان، رقابت های اسکیت نوجوانان دستجات آزاد کشوری در بخش پسران و دختران در تهران به پایان رسید.

این رقابت ها با حضور اسکیت بازان دختر و پسر سراسر کشور به مدت دو روز در محل آکادمی ملی فدراسیون اسکیت برگزار شد.

در پایان تیم کردستان با چهار اسکیت باز در بخش پسران و دختران شرکت کرد و توانست یک نشان طلا و یک عنوان ششمی را را کسب کند.

زهرا هیکلی اسکیت باز نوجوان بیجاری در ماده ۱۰۰ متر زودتر از دیگر حریفان خود به خط پایان رسید و با اقتدار مدال زرین طلا را بر گردن آویخت و بر سکوی نخست تکیه زد.

در بخش پسران نیز نیما نیازی در ماده ۱۰۰ متر در جایگاه ششم رقابت های اسکیت نوجوانان دستجات آزاد کشوری قرار گرفت.

پریا شریفیان در بخش دختران و پدرام الوندیان سرپرستی و مربیگری تیم کردستان را در این مسابقات بر عهده داشتند.