حفاظت از انقلاب تنها به حفاظت از مرزهای جغرافیایی خلاصه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی صبح دوشنبه در دیدار پاسداران سپاه ناحیه ورامین و بسیجیان این ناحیه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام گرامی داشت مقام معلم و هفته عقیدتی سیاسی اظهار داشت: شهید مطهری یکی از شخصیت های برجسته و بی نظیر تاریخ محسوب می شود، که تمام عمر خود را در راه علم و ترویج اسلام صرف کرد.

امام جمعه ورامین افزود: پایداری در دفاع از اسلام و حفاظت از آن فقط در پاسداری از آب و خاک و مرز های جغرافیایی خلاصه نمی شود و امروزه بیش از آن که به مرزبان جغرافیایی نیاز باشد به مرزبان عقیدتی و فکری نیاز است.

با سابقه ترین امام جمعه کشور ادامه داد: دو قشر روحانیت و سپاه به عنوان دو بازوی انقلاب هستند که از اول انقلاب در تمام صحنه ها حضور داشته و خواهند داشت.

محمودی گلپایگانی با بیان این که سپاه و روحانیت با اتحاد و هماهنگی با یکدیگر در راه دفاع از ارزش ها و مصالح ملی ایرانیان اقدام می کنند، گفت: فداکاری های سپاهیان بر کسی پوشیده نیست.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با تشریح جایگاه امروز سپاه و بسیج افزود: سپاه پاسداران هویت انقلابی، دینی و اسلامی دارد و اهداف این مجموعه همواره در مسیر ارزش ها و صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی بوده است.

بر اساس این گزارش، صبح دوشنبه و هم زمان با فرارسیدن هفته عقیدتی-سیاسی در سپاه پاسدران و سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری(ره) ، پاسداران سپاه ناحیه ورامین وبسیجیان با آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه ورامین و نماینده ولی فقیه در شهرستان دیدار کردند.