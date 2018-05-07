ضرورت تالیف متون آموزشی درباره زن و خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۵۲ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حداد عادل با اشاره به حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه قبل شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی اجرای کامل و جامع تصمیمات این جلسه را مورد تأکید قرارداد.

وی گفت: در تفکر اسلام، خانواده یک موضوع فرعی نیست و خانواده در ذات اسلام است و اسلام نیز در ذات خانواده.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی افزود: یکی از تفاوت‌های اساسی بین جهان‌بینی اسلامی و سایر جهان‌بینی‌ها، تفاوت در نگاه به خانواده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: خانواده و نگاه به خانواده، مبین تفاوت‌ها به این موضوع مهم است. خانواده سلول بنیادین و عنصر اساسی تشکیل جامعه است.

وی افزود: آمار مربوط به سست شدن و فروپاشی نهاد خانواده در کشورهای غربی، بحران‌های اجتماعی در این جوامع را به خوبی نشان می‌دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در یک کلام می‌توان گفت اگر بتوانیم نهاد خانواده را استحکام و تعالی ببخشیم به همان اندازه تفکر اسلامی را استحکام و تعالی بخشیده‌ایم.

حداد عادل گفت: موضوع زن و خانواده در صدسال اخیر جزء مسائل مبتلا به همه کشورهای شرقی و اسلامی است. حتی کشورهای غیر اسلامی شرقی مانند هند نیز از تغییر و فروپاشی نهاد خانواده نگران هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تألیف متون آموزشی مناسب دراین زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.