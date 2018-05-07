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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

دبیر علمی همایش انجمن پزشکی روان تنی ایران مطرح کرد؛

ارتباط بیماری‌های روانشناختی با سرطان

ارتباط بیماری‌های روانشناختی با سرطان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تاثیر بیماری‌های روانشناختی در بروز بیماری‌های گوارشی، سرطان و...، گفت: چاقی و بی‌اشتهایی عصبی نیز می‌تواند از عوارض درمان نشدن بیماری‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی‌اکبر نجاتی‌صفا در آستانه برگزاری نخستین همایش سالانه انجمن علمی پزشکی روان‌تنی ایران، اظهار داشت: این همایش با حضور صاحبنظران و اساتید برجسته این حوزه برگزار می‌شود و بیماری‌های گوارشی، دستگاه تنفسی - ریوی، قلبی، سرطان، مشکلات زنان، زایمان و ناباروری، چاقی و بی‌اشتهایی عصبی از جمله مباحث علمی بوده که در این کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

وی افزود: کارگاه چگونگی ارائه خبر بد به بیمار، درمان شناختی رفتاری از جمله مباحث مورد طرح در کارگاه‌های این کنگره بوده و این مسائل نشان می‌دهد همه بیماران مستقیم و غیرمستقیم مشکلاتشان مرتبط با مسائل روانشناختی می‌تواند باشد. 

دبیر علمی اولین همایش سالانه انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران، ادامه داد: بی‌اشتهایی عصبی از جمله مشکلاتی است که زمانی که فرد به پزشک مراجعه می‌کند کمتر به جنبه روانشناختی آن توجه می‌شود در صورتی که این مسأله در این حوزه حائز اهمیت بوده و جزو مسائل روان‌تنی به شمار می‌رود. 

وی گفت: اختلالات روان‌تنی تنها مربوط به بیماران روانپزشکی نیست و هر فردی که مبتلا به بیماری‌های مختلف اعم از سرطان و دیابت باشد درگیر این مسأله می‌شود. 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انطباق روانی در این افراد بسیار حائز اهمیت بوده چرا که فردی که متوجه می‌شود دچار دیابت شده باید خود را از لحاظ روانی با این بیماری انطباق دهد چرا که تا مدت‌های طولانی این مشکل همراهش خواهد بود. همچنین هر پزشکی با هر تخصصی باید با حیطه روان‌تنی آشنا باشد.

اولین همایش سالانه انجمن علمی پزشکی رون تنی ایران ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۹۷، در محل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4289799
حبیب احسنی پور

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