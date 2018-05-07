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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۶

دروازه‌بان تیم ملی فوتسال با گیتی پسند تمدید کرد

دروازه‌بان تیم ملی فوتسال با گیتی پسند تمدید کرد

دروازه‌بان ملی‌پوش تیم فوتسال گیتی پسند قراردادش را با این تیم برای دو فصل دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهر محمدی دروازه بان تیم ملی فوتسال با حضور در باشگاه گیتی پسند قرارداد خود را بمدت دو فصل دیگر با این تیم تمدید کرد. سپهر محمدی سابقه حضور در گیتی پسند از سال ۹۰ به بعد را در کارنامه خود دارد و همراه این تیم قهرمانی ، نایب قهرمانی و عنوان سومی لیگ برتر و مقام دومی آسیا را به دست آورد.

همچنین وی یکی از گلرهای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۶ نیز بوده که همراه با این تیم عنوان سومی جهان را بدست آورد.

باشگاه گیتی پسند چند روز پیش رضا لک را به عنوان سرمربی تیم فوتسال این باشگاه انتخاب کرد.

کد مطلب 4289808

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