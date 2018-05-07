کلیات برنامه درسی دکتری مطالعات زنان و حقوق خانواده تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۵۲ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.
دراین جلسه، برنامه درسی و سرفصل آموزشی رشته «مطالعات زنان و حقوق خانواده» در مقطع دکتری که در جلسه ۱۴۹ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی مورد بررسی قرارگرفته بود، با اعمال اصلاحات مطرح شده در دستور کار قرار گرفت و محمد اسحاقی، رئیس کارگروه مطالعات زنان، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی حقوق خانواده گفت: در کنار این موضوع باید مسئله اخلاق در خانواده بهعنوان مکمل مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: مباحث حقوقی حداقلها را در خانواده معین میکند و آنچه که زندگی خانوادگی را استمرار قوام میبخشد، مسئله اخلاق است.
اسحاقی با اشاره به ابعاد بینالمللی حقوق خانواده گفت: موضوع حقوق زنان، حقوق کودکان که در اسناد بینالمللی مورد توجه قرارگرفتهاند، ذیل سرفصل حقوق خانواده قابل تحلیل هستند.
وی افزود: جهانی شدن نیز بر حقوق خانواده تأثیر گذاشته و این موضوع در سرفصلها و برنامههای این رشته به نحو مناسبی مورد توجه قرارگرفته است.
رئیس کارگروه مطالعات زنان ادامه داد: با عنایت به موضوعات نوپدید پزشکی در حوزه خانواده مانند باروری، تغییر جنسیت و تأثیر این موضوعات بر حقوق خانواده، سرفصل نوینی به نام پزشکی و حقوق خانواده تدوینشده است.
اسحاقی گفت: سرفصلهای آموزشی و برنامه درسی ارائه شده به حقوق به معنای قواعد و نظام حقوقی نظر دارد. پیشنیازهای مناسب برای سرفصلهای ارائه شده در نظر گرفته شده است.
پس از ارائه نظرات و پیشنهادهای اعضاء و الزام به اعمال اصلاحات مورد نظر، کلیات این برنامه درسی به تصویب رسید.
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