اعزام ۹ زائر بار اولی خراسان جنوبی به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام اسماعیل مختاری اظهار کرد: یکی از نیات موقوفات استان که در سامانه جامع به ثبت رسیده اعزام زائران بار اولی به عتبات عالیات است.

وی بیان کرد: این طرح برای پنجمین سال متوالی و از پانزدهم اردیبهشت‌ماه آغاز شده که در این دوره ۹ نفر از خراسان جنوبی و در سطح کشور ۶۵۰ نفر از زائران بار اولی به عتبات عالیات مشرف شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: این زائران در مدت حضور خود در کشور عراق سه روز در شهر نجف، چهار روز در شهر کربلا و دو روز در شهر کاظمین حضور دارند.

مختاری گفت: برنامه‌های سخنرانی و مداحی در جوار حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع)، حضور در مسجد کوفه، سهله و حنانه و قرائت دعای کمیل و ندبه در خیمه‌گاه حسینی از برنامه‌های زیارتی در طرح ملی اعزام زائران حرم حسینی است.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی زائران حرم حسینی(ع) با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان در موضوعات کمک به زوار عتبات عالیات، زوار فقیر و زوار مستمند با رویکرد شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از آثار و برکات وقف اجرایی می‌شود.