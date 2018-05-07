آخرین جزئیات نشست نمایندگان سران قوا درباره موسسات مالی و اعتباری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین وضعیت پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: آنچه که تاکنون رخ داده پرداخت مطالبات سپرده گذاران فرشتگان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان بوده است چه افرادی که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشته اند و چه افرادی که بیش از این میزان در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.

پزشکیان، با اشاره به اینکه به سپرده گذاران مابقی موسسات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است، افزود: در حال حاضر ۴ کمیته برای ۴ موسسه البرز، وحدت، آرمان و باقی مانده موسسه کاسپین تشکیل شده که این گروه اموال را شناسایی می کنند و در این گروه افرادی متشکل از نماینده دولت، قوه قضائیه، نماینده موسسه و سپرده گذاران حضور دارند.

نمایندگان سپرده گذاران باید در جلسات ۴ کمیته حضور یابند

وی با بیان اینکه وظیفه کمیته مذکور شناسایی اموال برای بازگشت به مابقی مطالبات سپرده گذاران است، ادامه داد: این کمیته وظیفه تبدیل اموال به پول نقد و واریز اعتبارات به حساب موسسه و چگونگی و میزان پرداخت مابقی بدهی سپرده گذاران است.

نباید افرادی که مشکلات زیادی برای کشور و مردم ایجاد کرده اند به راحتی تردد داشته باشند و یا اینکه بدون صدور حکمی در زندان باشند.

نماینده مردم تبریز، اسکو، آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از ایرادات عدم حضور سپرده گذاران در جلسات ۴ کمیته بوده است، یادآور شد: در آخرین نشست نمایندگان سه قوه تاکید شد که نمایندگان سپرده گذاران باید در جلسات ۴ کمیته حضور یابند، چرا که سپرده گذاران بیش از سایرین دغدغه شناسایی اموال را دارند.

قوه قضاییه باید با متخلفان موسسات مالی برخورد جدی کند

وی افزود: قوه قضاییه باید با افرادی که موسسات را ایجاد کرده و قصور و تخلفات آن ها سبب شده که تعداد زیادی از مردم با مشکل مواجه شوند برخورد جدی داشته باشند و حکم لازم را درباره آن ها صادر کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه روند پیگیری قضایی بررسی شد، ادامه داد: نباید افرادی که مشکلات زیادی برای کشور و مردم ایجاد کرده اند به راحتی تردد داشته باشند و یا اینکه بدون صدور حکمی در زندان باشند.

پیگیری موضوع صاحبان حساب مشترک در جلسه نمایندگان سران قوا

وی اظهار داشت: مقرر شده است گزارشی درباره روند پیگیری قضایی، شناسایی اموال و حضور سپرده گذاران در جلسات ۴ کمیته به نمایندگان سران سه قوه ارائه شود.

پزشکیان درباره وضعیت صاحبان حساب مشترک افزود: اگر دو نفر یک حساب مشترک داشته باشند باید به هر یک از آن ها تا سقف موردنظر پرداخت شود که این موضوع نیز در جلسات آتی نمایندگان سه قوه پیگیری می شود.

۴ کمیته به مزایده گذاشته شدن اموال را بررسی می کنند

وی با بیان اینکه ۴ کمیته به مزایده گذاشته شدن اموال را بررسی می کنند، ادامه داد: نباید به سرعت اموال به مزایده گذاشته شود، چراکه مزایده سریع اموال سبب خرید ارزان و به دور از واقعیت اموال می شود که ممکن است اموال به پایین ترین قیمت فروخته شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقرر شده که با سپرده گذاران نشستی برگزار شود تا در صورت امکان اموال به سپرده گذاران واگذار شود و یا اینکه یک تعاونی ایجاد شود تا اموال به خود سپرده گذاران تعلق بگیرد، لذا مقرر شده پیشنهادات به نمایندگان سه قوه ارائه شود تا پس از ارزیابی مشخص شود که کدام یک از این راه ها به نفع سپرده گذاران بوده و اموال بیشتری به آن ها باز می گردد.

مقرر شده گزارشی درباره اینکه اموال شناسایی شده چند درصد بدهی سپرده گذاران را پوشش می دهد به نمایندگان سه قوه ارائه شود.

مزایده سریع اموال سبب فروش آن ها به ثمن بخس می شود

وی با بیان اینکه مزایده سریع اموال سبب فروش آن ها به ثمن بخس می شود، افزود: مقرر شده گزارشی درباره اینکه اموال شناسایی شده چند درصد بدهی سپرده گذاران را پوشش می دهد به نمایندگان سه قوه ارائه شود.

پزشکیان با تاکید بر اینکه با شناسایی اموال سقف سپرده های پرداختی افزایش می یابد، ادامه داد: باید اموالی وجود داشته باشد که بتوان برای آن خط اعتباری باز کرد، همانگونه که تاکنون براساس اموال شناسایی شده خط اعتباری باز شده است.

بانک مرکزی برای پرداخت پول به سپرده گذاران پول چاپ نکرد

وی اظهار داشت: سپرده هایی که تاکنون پرداخت شده براساس دارایی های موسسات بوده و اینگونه نیست که بانک مرکزی پول چاپ و به سپرده گذاران پرداخت کرده باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نهایت باید بهترین راه برای پرداخت مطالبات سپرده گذاران انتخاب شود، تصریح کرد: به هر میزان که سپرده گذاران برای شناسایی اموال بیشتر کمک کنند طبیعتا مبالغ بیشتری به آن ها پرداخت می شود.