به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری صبح دوشنبه در نشست کارگروه ماده ۱۱ آب و کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: از سال ۹۲ با هدف راهبری شهرک‌های کشاورزی و ساماندهی تولیدات کشاورزی، فعالیت شرکت شهرک‌های کشاورزی در کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به چالش بحران آب در کشور افزود: باید بهره وری مصرف آب را افزایش دهیم و در این زمینه توسعه و ساماندهی سیستم‌های نوین آبیاری را در دستور کار قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور تاکید کرد: توسعه شهرک‌های کشاورزی می تواند بخشی از بحران آب را کم کند ضمن اینکه توسعه شهرک های گلخانه ای باید در سطح کشور در دستور کار قرار گیرد.

منصوری با تاکید بر اینکه رسانه ملی باید به کمک بخش کشاورزی بیاید گفت: در این زمینه رسانه ملی باید اثرات توسعه شهرک ها و کشت گلخانه‌ای را به مردم بازگو کند.

وی با بیان اینکه در اختصاص آب به شهرک های کشاورزی نباید خساست به خرج دهیم، گفت: دانش و تکنولوژی کشت گلخانه‌ای در کشور باید ارتقا یابد و در این زمینه کارگاه های آموزشی و بازدید از طرح های موفق داخلی و خارجی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور اظهار داشت: بر اساس یک طرح، حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار برای توسعه شهرک های کشاورزی در نظر داریم که این طرح را به سازمان مدیریت برنامه و بودجه ارسال کردیم.

منصوری با بیان اینکه لازمه استمرار تولید در کشاورزی این است که همه دستگاه‌ها کمک کنند، گفت: در سطح کشور ۵۱۰ پروژه در مساحت ۱۲۵ هزار هکتار برای توسعه شهرک های گلخانه ای شناسایی کردیم که از این تعداد ۳۶ مورد در استان بوشهر است.

وی افزود: همچنین ۱۲۱ شهرک کشاورزی با ۹ هزار هکتار در کل کشور تحویل گرفتیم که سهم استان بوشهر یک شهرک است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور اضافه کرد: در استان بوشهر ۶۰ شهرک شیلاتی و گلخانه‌ای شناسایی شده که ۵ مورد آن نهایی شده است.