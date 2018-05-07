احداث پایگاه امداد هوایی شرق کشور در گروتامین اعتبارات استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم شهریاری صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طی یک سال گذشته یک هزار و ۲۹۷ حادثه در سطح استان امداد رسانی داشته ایم.

وی با بیان اینکه مجموع افراد حادثه دیده در این حوادث چهار هزار و ۹۶۸ نفر بوده است، افزود: از مجموع افراد حادثه دیده تعداد ۸۸۶ نفر خدمات درمانی و سرپایی از جمعیت هلال احمر استان دریافت کرده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: طی سال گذشته یک هزار و ۸۹۲ تیم برای عملیات های امدادی خدمات ارائه داده اند.

شهریاری با بیان اینکه به مناسبت هفته هلال احمر یک دستگاه پر سرعت فیزیوتراپی به مجموعه استان با رویکرد کمک به مردم افزوده خواهد شد، عنوان کرد: رونمایی از دستگاه لیزر پر توان به ارزش یک میلیارد ریال نیز از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر استان در این هفته خواهد بود.

اعزام ۱۱ کاروان سلامت به مناطق محروم استان

وی با اشاره به اینکه اهداء خون توسط جوانان و همکاران هلال احمر، تجلیل از پیشکسوتان و فعالان فرهنگی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، طرح کاروان سلامت در تمامی شهرستان ها و برگزاری جشن با کمک اعضای دانشجویی در شهرستان فردوس از جمله برنامه های جمعیت در هفته هلال احمر خواهد بود، بیان کرد: در این هفته ۱۱ کاروان سلامت در قالب ۳۳ نفر به مناطق محروم اعزام و به مردم خدمات درمانی ارائه خواهند داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری مانور اضطراری با رویکرد افزایش توان نیروها طی هفته هلال احمر، اظهار داشت: کوهپیمایی، برگزاری کارگروه امداد و نجات، غبارروبی از گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه عکس و ایستگاه سلامت در محل نماز جمعه و انتخابات استانی مجامع دبیران کانون های دانشجویی استان در بیست و سوم اردیبهشت ماه از دیگر برنامه های جمعیت در این هفته خواهد بود.

اجرای ۲۵ عنوان برنامه طی هفته هلال احمر در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۵ مورد برنامه شاخص در هفته هلال احمر سطح استان برگزار خواهد شد، افزود: مهم ترین رسالت ما فرهنگ سازی و آموزش است و با توجه به اینکه کشور ایران کشوری پر حادثه و به تبع آن استان خراسان جنوبی پس از کرمان پر حادثه ترین استان در کشور است لذا فرهنگ سازی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود.

شهریاری با اشاره به اینکه نقش هلال احمر نقش اجرایی نیست بلکه باید مردم را آموزش دهیم تا بدانند در حوادث چگونه از خود محافظت کنند، گفت: یکی از چالش هایی که در زلزله ها وجود دارد نحوه خروج از ساختمان ها و پناه گیری است که باید به درستی آموزش داده شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ خود امدادی و برخورد با حوادث را باید در استان نهادینه کنیم، عنوان کرد: کشور ایران در حوزه پیشگیری نیاز به آموزش دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ارتقاء سطح آمادگی و توسعه پایگاه ها از برنامه های مهم در جمعیت هلال احمر استان خواهد بود، بیان کرد: بیشترین چالش کشور در حوادث جاده ای است به صورتی که سالیانه حدود ۱۵ هزار کشته در سطح جاده های کشور داریم لذا نیاز به پایگاه های جاده ای بیشتری داریم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲ پایگاه جاده ای فعال در سطح استان وجود دارد، اظهار داشت: از مجموع پایگاه های جاده ای استان تعداد ۲۰ پایگاه دارای ساختمان و امکانات مطلوب است.

ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات امدادی در خراسان جنوبی

شهریاری با اشاره به اینکه ارتقاء خودروهای امدادی نیز از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر استان خواهد بود، افزود: متاسفانه در حوزه هلال احمر بالگرد هوایی به صورت کامل و مقیم در استان خراسان جنوبی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه استقرار بالگرد هوایی در قالب پروژه احداث پایگاه امدادی شرق دنبال می شود، عنوان کرد: زمین مورد نیاز برای احداث این پروژه تملک شده و تا کنون سه سوله امدادی نیز ساخته شده است.

شهریاری با بیان اینکه برای استقرار بالگرد هوایی باید آشیانه بالگرد ساخته شود، گفت: تکمیل پروژه پایگاه امدادی و ساخت آشیانه نیازمند اعتبارات استانی است که به دلیل محدودیت های اعتباری تا کنون موفق به اجرا نشده ایم.

وی احداث پایگاه امدادی شرق به جهت موقعیت جغرافایی استان و فاصله زیاد استان با استان های همجوار را از نیازهای ضروری استان دانست و گفت: دنبال خواهیم کرد تا این پروژه هرچه سریعتر در استان اجرایی شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه به دنبال عقد قرارداد با استانداری هستیم که تکمیل پایگاه امداد هوایی استان از موضوعات این تفاهم نامه خواهد بود، افزود: احداث پایگاه امداد هوایی در خراسان جنوبی به جهت موقیعت جغرافیایی و پراکندگی ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه جای نگرانی در خصوص کمبود اقلام امدادی در انبارهای استان وجود ندارد، گفت: جمعیت هلال احمر متولی حاکمیت نیست بلکه معین دولت است اما به عنوان نهادی مردمی تمام تلاش خود را خواهیم کرد که در تمامی حوزه ها به مردم کمک کنیم.

شهریاری با بیان اینکه مهم ترین اولویت جمعیت هلال احمر استان امداد و نجات و پس از آن کمک به امر درمان، توانبخشی و تجهیزات پزشکی است، عنوان کرد: پنج معتمد دانش آموزی در سطح استان داشته ایم که باید به آن توجه بیش از پیش صورت گیرد.