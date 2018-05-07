توجه به نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف آب

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در نشست با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و مسئولان اجرایی طرح «رد پای آب» با اشاره به شکل گیری ایده طرح رد پای آب که با هدف آموزش و اصلاح الگوی مصرف آب شکل گرفته است، افزود: یکی از راهبردهای معاونت امور زنان و خانواده که در طرح رد پای آب هم پیگیری می شود، توجه به نقش زنان و خانواده ها در حفظ منابع آب و محیط زیست است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که بتوانیم با مبنا قرار دادن استان تهران، این طرح را در سطح ملی اجرا کنیم و به این منظور باید یک الگوی کشوری و ساز و کار ملی در جهت ارائه آموزشها و شبکه سازی به منظور کاهش مصرف آب از سوی خانواده ها تدوین کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تغییر الگوی مصرف را کلیدی ترین هدف برای استفاده بهینه از آب دانست و تاکید کرد: باید از کلی گویی بپرهیزیم و روشهای کاربردی را برای گروههای مختلف جامعه و با شبکه سازی آموزش دهیم. در این زمینه نقش گروههای شهری، حاشیه نشینان شهری و جوامع روستایی بسیار مهم است.

ابتکار با تاکید بر اهمیت شبکه سازی در ترویج الگوی مصرف گفت: ابزار شبکه سازی فقط تلگرام نیست، البته ممنوعیتی برای استفاده از تلگرام نیست اما می توانیم در کنار استفاده از این پیام رسان، از پیام رسانهای داخلی و متنوع استفاده کنیم. همچنین باید در این راستا یک شبکه خاص رسانه ای هم داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: باید نشستها و برنامه های مشابه را در سطح استانها برای ایجاد یک جریان فرهنگی، اجتماعی و حساس سازی جامعه با تمرکز بر زنان در خصوص مصرف بهینه آب و ارائه آموزشهای لازم برگزار کنیم. در این زمینه گروههای خاص همچون حوزه علمیه بانوان نقش مهمی دارند و با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان که یکی از آموزه های این ماه در کنار ابعاد معنوی، اصلاح الگوی مصرف است، در این جهت گام برداریم و آموزشها را شروع کنیم.

ابتکار با بیان اینکه بخش زیادی از آب به صورت آب مجازی در مواد غذایی هدر می رود گفت: به عنوان یک کشور اسلامی اتفاق خوبی نیست که یک سوم مواد غذایی را به صورت دور ریز هدر بدهیم. امیدواریم طرح ردپای آب در ادامه به رد پای انرژی برسد و در این زمینه هم اقدامات درخوری انجام شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده استفاده از کاهنده های مصرف اب در منازل را یکی از راهکارهای کاهش آب مصرفی دانست و افزود: استفاده از تولیدات داخلی در این زمینه هم به کاهش مصرف آب کمک می کند و هم در جهت شعار سال یعنی حمایت از کالای ایرانی اقدام مناسبی است.