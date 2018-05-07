جشنواره پویانمایی انگیزه هنرمندان را برای تولیدات جدید افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده آل ایوب معروف به خاله نرگس یکی از مجریان کودک تلویزیون ایران در جمع خبرنگاران حاضر گفت: برگزاری جشنواره پویانمایی در همدان با آب و هوایی بکر و بی نظیر و فضای گردشگری باعث ایجاد انگیزه در بین شرکت کنندگان شده است.

وی با اشاره به اینکه انتخاب گنجنامه به عنوان محل میزبانی از هنرمندان اقدامی شایسته بود، گفت: با دیدن ظرفیت ها و پتانسیل های همدان در فضای مجازی از همه خواستم که برای سفر؛ همدان را انتخاب کنند.

آل ایوب ادامه داد: همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا انتخاب شده و استحقاق همدان بیش از اینها است، عنوان کزد: از اینکه فروشگاه های همدان روتق ندارد دلم گرفت چراکه همدان باید پر رونق تر باشد.

وی در خصوص جشنواره ملی پویا نمایی نیز اظهارکرد: جشنواره سطح بالایی نداشت و هماهنگی چندانی انجام نشده بود اما با دیدن فضای همدان انگیزه گرفتم.

آل ایوب با تاکید بر اینکه حمایت از همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا نباید در حرف باشد، گفت: همدان زمینه ها را دارد اما باید از آن حمایت شود و بودجه و اعتبار به آن تعلق بگیرد.

وی با بیان اینکه حمایت از همدان باید در عمل باشد، اظهار کرد: انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا اتفاق نادری است که باید تمام کشور قدر آن را بداند و این زیبنده نیست که تمام دنیا به این موضوع بها بدهند و ایران به آن بها ندهد.

وی تاکید کرد: همدان برای مطرح شدن نیاز به حمایت مادی و معنوی دارد و بایداین فرصت را غنیمت شمرد و همه باید دست به دست هم دهند و از این فرصت استفاده کنتد.