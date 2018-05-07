عرضه ویندوز هوش مصنوعی مایکروسافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بسیاری از برنامه نویسان و توسعه دهندگان محصولات مایکروسافت در این کنفرانس شرکت خواهند کرد تا دستاوردهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. کنفرانس یاد شده با سخنرانی ساتیا نادلا مدیرعامل مایکروسافت افتتاح می شود.

یکی از حوزه هایی که مایکروسافت بی سروصدا در حال فعالیت بر روی آن بوده، هوش مصنوعی است. گفته می شود ثمره فعالیت های این شرکت در این زمینه عرضه ویندوز تازه ای به نام ویندوز ام ال است که یک پلتفورم دارای قابلیت خودآموزی است.

رونمایی از این ویندوز احتمالا در یک ماه آینده و همزمان با به روزرسانی تازه ویندوز ۱۰ صورت می گیرد. برنامه نویسان با استفاده از این ویندوز قادر به طراحی برنامه های همراه هوشمند هستند. این ویندوز با ویندوز کلود مایکروسافت موسوم به آزور هم سازگاری دارد. هوشمندی ویندوز ام ال استفاده بهینه از سخت افزار رایانه و به خصوص پردازنده گرافیکی را هم ممکن می کند.

مایکروسافت پیش از این هم با عرضه دستیار صوتی هوشمند کورتانا تلاش کرده بود توانایی های خود را در این عرصه به رخ بکشد. برنامه مترجم این شرکت هم از هوش مصنوعی قابل قبولی برخوردار است.

یکی دیگر از حوزه های فعالیت و علاقه مایکروسافت خدمات واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است. تا به حال شرکت های اچ پی، ایسر و سامسونگ هدست های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده متعددی تولید و عرضه کرده اند و مایکروسافت قصد دارد هدستی نه چندان گران قیمت با ترکیب این دو فناوری عرضه کند. این احتمال هم وجود دارد که مایکروسافت در نمایشگاه بازی های رایانه ای E۳ هدستی خاص برای بازی های واقعیت مجازی در دسترس علاقمندان قرار دهد.