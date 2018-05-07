بازدید استاندار تهران از واحدهای تولید گل در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح دوشنبه و هم زمان با آغاز مرحله دوم سفرهای شهرستانی خود و در سفر به شهرستان پاکدشت از چند واحد گلخانه در این شهرستان بازدید کرد.



فرماندار پاکدشت در این بازدید، طی سخنانی با بیان این که طبق سرشماری سال ۹۵ شهرستان پاکدشت ۳۵۰ هزار نفر جمعیت رسمی دارد، گفت: ۱۰۰ هزار نفر اتباع خارجی نیز در این شهرستان ساکن هستند، که تنها ۳۰ هزار نفر آن ها اقامت مجاز دارند.

هادی تمهیدی به جمعیت فراوان کارگری که به شهرستان پاکدشت تردد می کنند، اشاره کرد و گفت: پاکدشت نیاز به توسعه حمل و نقل عمومی به عنوان مبنای اقتصاد دارد.

وی سپس به توجه ویژه به روستاها در ۲ سال گذشته اشاره کرد و گفت: تمهیدات مهاجرت معکوس از شهر به روستاها در ۳۲ روستای پاکدشت فراهم شده است، در حال حاضر سیمای روستاها تغییر کرده و پروژه های عمرانی خوبی در آن ها اجرا شده است.

فرماندار پاکدشت به تولید یک میلیارد شاخه گل در سال گذشته در این شهرستان اشاره کرد و افزود: پاکدشت ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های کاشت گل، کشاورزی، دامداری و صنایع دارد، که با توجه بیش از پیش به آن ها می توان شاهد رشد بیشتری در این منطقه باشیم.

تمهیدی گفت: ۱۰۰۰ هکتار از اراضی پاکدشت زیر سطح کشت گل قرار دارد.

بر اساس این گزارش، محمدحسین مقیمی، در دور دوم سفرهای شهرستانی خود، به عنوان اولین شهرستان به پاکدشت سفر کرده است.

گفته می شود، رفع موانع تولید در این شهرستان صنعتی هدف اصلی این سفر است.