سیاست پیکان بریز و بپاش نیست/ برای جذب بازیکن مجبوریم صبر کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی درباره اینکه سال گذشته گفته بود بعد از تمام شدن هیاهوی نقل و انتقالات اقدام به جذب بازیکن می کند، گفت: ما الان هم نمی توانیم برای جذب بازیکن اقدام کنیم. امکان رقابت با تیم های متمول را نداریم و مجبوریم حوصله کنیم. سال گذشته می توانستیم ۶ سهمیه لیگ برتری بگیریم ولی به خاطر کمبود منابع مالی فقط سه بازیکن گرفتیم.

وی درباره پیشنهاد سایر باشگاه ها به بازیکنان پیکان تصریح کرد: اکثر بازیکنان ما قرارداد یکساله دارند. آنها به خاطر عملکرد خوبشان مورد توجه خیلی از باشگاه ها قرار گرفته اند. بودجه پیکان متوسط است. سال گذشته هم هر بازیکنی از تیم پیکان خواستند بردند. سیاست پیکان بریز و بپاش نیست و با ثبات و پیشرفت ملایم حرکت می کند. سعی می کنیم اکثر بازیکنان خود را حفظ کنیم ولی ممکن است یک بازیکن از پیکان جدا شود.

سرمربی تیم پیکان درباره هدف گذاری این تیم برای فصل آینده گفت: اگر بخواهیم همین رده ششم جدول را حفظ کنیم باید بودجه ما ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. برای رسیدن به اهداف بالاتر باید تیم ترمیم شود و بازیکنان جدیدی بگیریم. این بستگی به سیاست مدیران ارشد دارد که قرار است تا آخر هفته مشخص شود.