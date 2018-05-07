«رو در رو» از کالای ایرانی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، برنامه زنده تلویزیونی «رو در رو» که به صورت هفتگی دوشنبه ها ساعت ۲۱ موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دهد امشب ۱۷ اردیبهشت به بررسی نقش مناطق آزاد در کنترل قاچاق کالا در راستای حمایت از کالای ایرانی می پردازد.

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهمانانی هستند که مجری برنامه سید مصطفی حسینی با آنها به گفتگو می پردازد.

این برنامه به تهیه کنندگی سید مهدی حسینی، کاری از گروه سیاسی شبکه چهار سیما است و دوشنبه ها ساعت ۲۱ به صورت زنده روی آنتن شبکه چهار سیما می رود.