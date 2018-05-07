امام زادگان خاستگاه دینی و قطب فرهنگی در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد حسینی‌خراسانی، عضو مجلس خبرگان رهبری صبح دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از امام زاده های شهرستان جلفا در جمع خبرنگاران گفت: بقاع متبرکه و امام زاده گان عزیز در کشور ما به عنوان خاستگاه دینی، توحیدی و قطب فرهنگی مورد توجه موحدان و یکتا پرستان است.

وی با اشاره به پرسش بسیاری از افراد در مورد وجود امام زاده گان در شهرستان مختلف کشور بیان داشت: این سوال دو جنبه دارد برخی افراد به عنوان یک پرسش و هدف تحقیق و برخی افراد با اهداف ناپسند فرهنگی و مذهبی این پرسش را مطرح می کنند که چرا امام زاده گان بالای کوه یا در عمق کویر یا در جنگل دفن شده اند.

آیت الله حسینی خراسانی ادامه داد: این نوع پرسش ها دارای دو جریان و هدف است که جریان اول آن جستجوگر، کنجکاو، پرسشگر و حقیقت جو است و جریان دوم افراد دارای انگیزه فاسد مذهبی.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برای پاسخ به سوال مطرح شده برای هر دو جریان باید گفت مطابق اسناد مسلم تاریخی دستگاه حاکم و جبار آن زمان که با خاندان رسالت و وابستگان بیت نبوت دشمنی داشتند یک اوضاع بسیار وخیم و تاسف باری فراهم کرده بودند که در شرایط سخت و خفقانی به ناچار آواره کوه ها و بیابان ها شده و در غارها، جنگل هاو کوه ها پناه برده و زندگی می کردند تا از دسترس حکومت های ظالم دورباشند.

آیت الله حسینی خراسانی افزود: وقتی در مکانی بقعه ای به نام امام زاده وجود داشته باشد نباید رفتار استنکاری، یا با رویکرد روشنفکر مابانه یا رویکرد جاهلانه و مغرضانه با آن برخورد کرد.

وی ادامه داد: این بقاع متبرکه و مراکز منوره به عنوان مزار امام زاده گان همواره ملجا و پناهگاه مردم در شرایط سخت زندگی بوده است و مردم این بقعه ها را به عنوان کانون ارامش در زندگی خود تلقی می کنند.

نماینده استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آرامش یافتن مردم در زندگی خود با استعانت از امام زاده ها اظهار داشت: در سخت ترین و دشوارترین شرایط انسان های موحد و حقیقت خواه و ارادتمند به خاندان وحی با پناه بردن به این اماکن نتیجه گرفته و حاجت روا شده اند.