بهره برداری از اولین دستگاه لیزرتراپی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم شهریاری ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از دستگاه لیزرتراپی استان، اظهار کرد: برای اولین بار دستگاه لیزرتراپی با توان 16 وات به همت جمعیت هلال احمر در استان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به طول موج های دستگاه دسترسی به بافت های سطحی در زخم ها به راحتی انجام می شود، افزود: درمان التهاب ها، زخم های فشاری، زخم های دیابتی، کنترل دردهای عصبی و دردهای مفاصل و عضلانی از قابلیت های این دستگاه است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دستگاه لیزر تراپی با امکانات ویژه ای که دارد، به عنوان یکی از پرکاربردترین وسایل فیزیوتراپی تبدیل شده است، گفت: این دستگاه حدود یک میلیارد ریال ارزش دارد.

وی ادامه داد: دستگاه شاک ویوتراپی نیز از دیگر تجهیزات منحصر به مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال احمر در استان است.

شهریاری بیان داشت: به مناسبت هفته هلال احمر خدمات درمانی و فیزیوتراپی با 30 درصد تخفیف در محل مرکز خدمات فیزیوتراپی واقع در خیابان طالقانی شهرستان بیرجند ارائه خواهد شد.