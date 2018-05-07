بنیاد رودکی برای همکاری با ارکسترها فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد فرهنگی هنری رودکی متولی ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی برای همکاری با تعدادی از نوازندگان فراخوانی را منتشر کرد.

در توضیح این فراخوان آمده است: «بنیاد فرهنگی هنری رودکی در راستای مسئولیت خود به عنوان یکی از متولیان حوزه موسیقی کشور نوازندگان مستعد را به همکاری دعوت می کند.

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه بنیاد رودکی در بخش «همکاری با ارکسترها» اطلاعات خود را وارد کنند. همچنین لازم است با پر کردن فرم مربوطه رزومه ای از خود ارایه کنند.

با بررسی پیشینه کاری از نوازندگان دارای توانایی دعوت به مصاحبه و همکاری می شود. این فرایند در نهایت به پرورش نسل جدیدی از نوازندگان و پشتوانه‎سازی برای ارکسترهای کشور منجر می شود.»