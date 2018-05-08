به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، منصور ستوده گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۷۶۸ حلقه چاه غیرمجاز با صرفه‌جویی ۲۶ میلیون مترمکعب آب در استان همدان مسدود شده است.

وی گفت: همچنین ۳ هزار و ۵۸۷ کنتور بر روی چاه‌های کشاورزی و صنعتی استان همدان نصب شده که بیشترین نصب کنتورها در شهرستان اسدآباد بوده است.

منصور ستوده با اشاره به اخذ تصمیمات هیئت دولت در خصوص سازگاری با کم آبی ادامه داد: کنترل کشت بهاره، ممنوعیت کشت برنج، تحویل حجم آب در سقف ساعت کارکرد از جمله راهکارها برای مقابله با کم آبی است.

ستوده کاهش حداکثر ۳۰ درصد از آب فضای سبز شهرداری‌ها و دستگاه‌های اداری تا پایان سال جاری را از دیگر مصوبات خواند و گفت: تعریف الگوی مصرف آب به منظور جلوگیری از مصرف بیش از حد آب از دیگر تصمیمات است.