تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه‌ فضای‌ مجازی در دستور کار هفتگی مجلس قرار گرفته است.

براین اساس قرار است در هفته جاری، نمایندگان مجلس پیرو اجرای ماده (۴۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهند.

به گزارش مهر، اوایل اردیبهشت ماه ۳ فراکسیون‌ سیاسی مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی درخواست دادند که طرح کلی آن با درخواست ۱۵ نماینده، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است.

تهدیدات ایجادشده از سوی فضای مجازی و بررسی تخصصی موضوعات مربوط به این فضا و حاشیه های آن از جمله ضرورت‌های تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی عنوان شده است.