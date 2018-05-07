به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست خبری با اصحاب رسانه در سفر به استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این سفر معلوم شد خراسان رضوی تنها قطب گردشگری و فرهنگی نیست و قطب مهم صنعتی نیز محسوب می شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: افزایش کشت های گلخانه ای به دلیل محدودیت در منابع آبی دنبال می شود. این اقدام موجب صرفه جویی و باز استفاده از آب خواهد شد.

روحانی گفت: تامین آب یکی از موضوعات مهم مورد نظر دولت برای مشهد است و در کنار آن به موضوع زیارت و گردشگری نیز توجه می شود.

وی تاکید کرد: دولت در بازسازی بافت های فرسوده قدم مهمی برداشته است و به همه استان ها اعلام شده اگر زمین دارند به موضوع نوسازی اختصاص دهند و در این راستا ارائه تسهیلات نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس جمهور به روابط ایران با کشورهای همسایه خصوصا آسیای مرکزی گفت: در این راستا برنامه ریزی های لازم از جمله ایجاد مناطق آزاد و خطوط ریلی در دستور کار قرار دارد.

روحانی تاکید کرد: سیاست ما تعامل نزدیک تر با آسیای مرکزی و قفقاز است و تلاش داریم تعاملات خود با اوراسیا را گسترش دهیم.

وی در خصوص کمک های دولت به بازسازی حاشیه مشهد گفت: شهرهای بزرگ کشور با مشکل حاشیه نشینی مواجه است و باید توجه ویژه ای به حل مشکلات این بخش شود.دولت یازدهم کمک خوبی برای رفع معضل حاشیه نشینی داشته است.

رئیس جمهور در ادامه گفت: کارخانه های کشور فعال هستند و باید مردم برای خرید کالاهای داخلی تشویق شوند. طرح سازماندهی بازار ارز برای جلوگیری از قاچاق کالا و رونق تولید داخل است.

روحانی بیان کرد: دولت به قطار شهری مشهد ۵۰۰ میلیارد تومان کمک کرده و برای دیگر عرصه ها اعتباراتی گذاشته شده است.

رئیس جمهور در ادامه گفت : مشکلی با نقد دولت نداریم و ما با تخریب مخالفیم زیرا به ضرر همه تمام می شود.در شرایط کنونی باید وحدت بیشتری داشته باشیم.

روحانی تاکید کرد: همه مسئولان باید واقعیت ها را به صورت صحیح به مردم بگویند.

وی افزود: خوشحالم که در این سفر شاهد گسترش کشت گلخانه ای هستیم و در حال حاضر حدود ۳۴۰ هکتار کشت گلخانه ای دارد و تلاش برای سالهای آینده ۵۰۰ هکتار دیگر است.



رئیس جمهور با بیان اینکه در سامانه نوین آبیاری قدم های بسیار خوبی برداشته شده، اظهار داشت: امروز وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که طراحی برای ۲۸ هزار هکتار دیگر است که باعث افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب خواهد شد.



روحانی ادامه داد: برای خراسان رضوی طرح های متعددی مانند انتقال آب از کوه های هزارمسجد و یا شیرین کردن آب دریا مطرح است.

روحانی با اشاره به بافت فرسوده در استان خراسان رضوی گفت: باید اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد. امیدوارم با تلاش استانداران و فرمانداران و به ویژه شهردار مشهد، بتوانیم در حوزه بافت فرسوده تحول ایجاد کنیم.



وی تصریح کرد: در این زمینه دولت گام مهمی را برداشته است. ما به همه استانداری ها و شهرداری ها اعلام کردیم اگر در داخل شهرها زمین مناسبی دارند و در عین حال مربوط به دولت است، دولت آن زمین را برای ساخت و ساز و احیای بافت فرسوده در اختیار خواهد گذاشت.



رئیس جمهور با اشاره به ارائه وام ارزان قیمت به کسانی که در ساخت و سازها، خانه جدید تهیه می کنند گفت: این مساله در مشهد باید با سرعت انجام شود. دولت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.



روحانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای بهبود صادرات از استان خراسان رضوی چه اقداماتی انجام شده است گفت: استان خراسان رضوی به دلیل هم مرزی با آسیای میانه و افغانستان، از اهمیت برخوردار است. یکی از افتتاح ها ما در این استان، افتتاح پل سرخس بود که رفت و آمد را با کشورهای آسیای مرکزی تسهیل می کند.



وی گفت: همچنین راه آهن ما که دارد به هرات وصل می شود، قدم مهمی برای صادرات ما به افغانستان است. همچنین در سرخس، مسیر هوایی و ریلی و جاده ای وجود دارد و یکی از خواست های آقای استاندار این بود که این منطقه که «ویژه» است، تبدیل به «منطقه آزاد» شود تا تحول بهتری را برای صادرات ایجاد شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دولت در حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال در سطح استان خراسان رضوی گفت: برای حمایت از بخش خصوصی در ابتدا باید مردم را به خرید و مصرف کالاهای داخلی ترغیب کنیم و از سویی دیگر نگذاریم که کالای قاچاق وارد کشور شود. اقدامی که دولت در حوزه ارز انجام داد، برای همین مسئله بود. این اقدام می تواند به خوبی موجب ممانعت از ورود کالای قاچاق به کشور شود.

وی افزود: مسئله بعدی که در حوزه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال وجود دارد، بحث صادرات است. ما باید تولیدکنندگان را به افزایش صادرات تشویق و از سویی دیگر کیفیت کالا را بالا ببریم. این مسائل از اهداف دولت بوده و قدم های بسیار خوبی در این حوزه برداشته شده است و امسال بودجه ویژه ای را برای تشویق صادرات تخصیص داده ایم.

روحانی درباره کمک های دولت به شهرداری مشهد و همچنین بحث حاشیه نشینی گفت: در نشستی که صبح با مسئولان استانی و شهری داشتیم، آنها اعلام کردند که کمک های بسیار خوبی از سوی دولت به شهرداری مشهد انجام شده است. بحث تکمیل متروی مشهد و بازسازی مناطق فرسوده از جمله این اقدامات است.

رئیس جمهور افزود: اینکه می گویند فضای مشهد بهتر و پرنشاط تر باشد، نمی دانم مقصود آنها چیست. مشهد با شهرهای دیگر فرقی ندارد. برخی می گویند مشهد شهر امام رضا است. به این شکل نیست، بلکه ایران کشور امام رضا است. یعنی همه کشور زیر پرچم امام رضا است و همه ما به ایشان افتخار می کنیم. اگر چیزی حلال است برای همه حلال و اگر چیزی حرام، برای همه حرام است و فرقی نمی کند که مشهد باشد یا شهر دیگر. مشهد با شهرهای دیگر متفاوت نیست. ما در کشور یک قانون مشترک داریم و این قانون باید به صورت مساوی در سراسر کشور عملیاتی شود. امیدوارم اگر در این زمینه مشکلی است، مسئولین تلاش کنند تا این مشکلات حل شود.