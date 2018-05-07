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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

برای برپایی اردوی مشترک یک‌ماهه؛

ووشوکاران اندونزی به ایران سفر می‌کنند

ووشوکاران اندونزی به ایران سفر می‌کنند

اعضای تیم ملی ووشو اندونزی میزبان بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ به منظور حضور در یک اردوی مشترک یک ماه با تیم ملی کشورمان هفته آینده به تهران سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشوی اندونزی با ۴ سانداکار مرد و ۲ سانداکار زن، روز ۲۳ اردیبهشت ماه وارد تهران خواهد شد. تیم ووشوی اندونزی را ۲ مربی مرد، یک مربی زن و ۲ تن از مسئولان فدراسیون این کشور همراهی می کنند. 

این تیم به مدت یک ماه در ایران خواهد بود تا تمرینات مشترکی را با ووشوکاران کشورمان برگزار کند. در این مدت، مبارزات تدارکاتی بین سانداکاران اندونزی و ایران در آکادمی ووشو برگزار خواهد شد.

تیم ملی ووشوی اندونزی که از تیم های مطرح این رشته محسوب می شود، خود را مهیای حضوری قدرتمند در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا می کند. این تیم پیش از این نیز اردویی را در کشور چین برگزار کرده بود.

فدراسیون ووشوی اندونزی چندی پیش درخواست برگزاری اردوی تمرینی در کشورمان را به صورت رسمی به فدراسیون ایران ارائه کرد که پس از بررسی های لازم، این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.

کد مطلب 4289988

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