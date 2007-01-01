انتخاب 5 داوطلب برای انجام ماموریت شبیه سازی شده به مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایگور پانارین" سخنگوی سازمان فضایی روسیه در این خصوص گفت: موسسه مطالعات پزشکی و بیولوژیکی روسیه مراحل گزینش داوطلبین را برای انجام ماموریت آزمایش مریخ – 500 تکمیل کرده است. هر پنج داوطلب مرد هستند و از روسیه و کشورهای دیگر انتخاب شده اند.

بنا بر گزارش خبرگزاری نووستی، بیش از 150 داوطلب از جمله 16 زن از کشورهای اوکراین، اسپانیا، استرالیا و آمریکا برای شرکت در این ماموریت اعلام آمادگی کرده بودند.

داوطلبین 520 روز را در اتاقکی آزمایشی سپری می کنند که این مدت شامل 250 روز سفر به مریخ، 30 روز اقامت روی سیاره سرخ و 240 روز سفر بازگشت به زمین است.

در جریان این ماموریت داوطلبین کلیه امور روزانه فضانوردان حرفه ای از جمله آزمایشات پزشکی و حفاظت از تجهیزات ایستگاه را انجام می دهند و با شرایط اضطراری حاصل از خطاهای انسانی یا خرابی تجهیزات آشنا می شوند.

سازمان فضایی اروپا درخصوص همکاری با این پروژه در زمینه های حمایت مالی و تحقیقاتی اعلام آمادگی کرده است.

همچنین روسیه قصد دارد یک کاوشگر را در دهه آتی راهی مریخ کند. جمع آوری نمونه های خاک مریخ توسط این کاوشگر به دانشمندان کمک می کند تا به دانش بیشتری درخصوص ترکیبات شیمیایی سیاره سرخ دست یابند.