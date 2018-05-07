به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی سرپرست کاروان ورزش ایران در بازیهای پاراآسیایی اندونزی امروز در جریان نشست خبری که به منظور تشریح وضعیت این کاروان برگزار شد، از تعیین حقوق برای ورزشکاران مدال آور پاراالمپیکی خبر داد و اینکه پرداخت حقوق به مدال آوران طلا از سال گذشته آغاز شده است.

به گفته وی، کمیته ملی پاراالمپیک هیچ بدهی به ورزشکاران و فدراسیون ها ندارد و حتی در راستای آماده سای برای بازی های پاراآسیایی ۵۰۰ و ۱۰۰ میلیون به فدراسیون های جانبازان و نابینایان داده شده تا برای تجهیزات خریداری کنند.

همچنین بنا بر اعلام این مقام مسئول، ورزشکاران مدال آور طلا در بازی های آسیایی برای مدت ۱۲ ماه حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومانی دریافت می کنند. پرداخت این حقوق ها از آبان ماه سال گذشته آغاز و آخرین پرداختی هم ۲۸ اسفندماه انجام شده است. کمیته ملی پاراالمپیک با دریافت بودجه، پرداخت حقوق به این دسته از ورزشکاران را ادامه می دهد.

همچنین از ابتدای امسال پرداختی کمیته ملی پارالمپیک به مدال آوران بازی های ریو و هفت نفری که در این بازی ها مدال دریافت کردند آغاز شده است، ضمن اینکه ۴-۳ ورزشکار شاخص تیم ملی والیبال نشسته نیز از این پرداختی بهره مند خواهند بود.

طبق اعلام رضایی واریز حقوق به مدال آوران نقره و برنز از ابتدای امسال آغاز شده است. دارندگان این دو رنگ مدال به ترتیب ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ و یک میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.

رضایی در توضیح آیین نامه حقوقی که برای مدال آوران پاراالمپیک پیش بینی شده با تاکید بر اینکه تا پیش از نوروز حقوق ها توسط فدراسیون ها پرداخت می شد اما از ابتدای امسال پرداخت آن به عهده کمیته پاراالمپیک است، گفت: اگر به هر دلیلی رنگ مدال ورزشکاران تغییر کند، مابه التفاوت حقوق آنها لحاظ خواهد شد، به طور مثال اگر ورزشکاری با محاسبه مدال نقره حقوق گرفته باشد و در جاکارتا صاحب طلا شود، مابه التفاوت حقوبش پرداخت خواهد شد و حتی اگر ورزشکاری که پیش بینی مدال طلا در مورد او شده، در جاکارتا دو مدال طلا بگیرد، باز هم به ازای یک دوازده ماه دیگر به او پرداختی خواهیم داشت.

وی در رابطه با اینکه در صورتی که ورزشکاری که پیش بینی مدال طلا در مورد وی شده، خلاف این عمل کند و نقره بگیرد به چه صورت عمل خواهد شد، گفت: در این زمینه هنوز تصمیم قطعی نگرفته ایم اما سعی‌مان این است جبرانی نداشته باشیم.

به گفته سرپرست کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی، مربیان ورزشکاران مدال آور نیز از حقوق بی بهره نخواهند بود طوری که مربیان مدال آوران طلا ۴ میلیون حقوق می گیرند و این رقم برای مربیان مدال آوران نقره و برنز به ترتیب ۲ میلیون و یک و نیم میلیون خواهد بود. ضمن اینکه سابقه مربیان نیز در این زمینه تاثیرگذار است.