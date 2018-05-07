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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

معاون استاندار همدان خبرداد:

اجرای پروژه مدیریت مشارکت جامع و پایدار منابع آب دشت اسدآباد

اجرای پروژه مدیریت مشارکت جامع و پایدار منابع آب دشت اسدآباد

همدان - معاون امور عمرانی استاندار همدان از اجرای پروژه مدیریت مشارکت جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی دشت اسدآباد خبرداد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا عراقی در بیست و نهمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان همدان عنوان کرد: استان همدان به علت اینکه در ارتفاعات قرار دارد آب‌های سطحی زیادی ندارد و مهار آن هزینه‌بر است بنابراین حفظ منابع آب زیرزمینی و استفاده بهینه از آن بسیار مهم است.

وی از اجرای پروژه مدیریت مشارکت جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی دشت اسدآباد خبرداد و عنوان کرد: مردم باید در بحث تغییر نحوه کشت و زراعت مجموعه را در اجرای طرح مدیریت مشارکت جامع و پایدار منابع آب زیرزمینی کمک کنند.

عراقی با اشاره به اینکه باید از منابعی که داریم حداکثر استفاده را داشته باشیم، اضافه کرد: این پروژه عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه مردم به فواید این کار پی برده و خود راغب به انجام آن باشند.

وی با اشاره به اینکه این پروژه نیاز به حوصله دارد و بعد از چند نسل اثر آن به عینه مشاهده می‌شود، یادآور شد: نباید وعده‌های تو خالی به مردم بدهیم و باید با آنان با صداقت رفتار کنیم تا حامی این پروژه باشند چرا که این روش بر روی همه قسمت‌های اجتماع نیز تأثیر دارد.

کد مطلب 4289994

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