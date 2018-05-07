به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، احمدعلیپور با اشاره به تشدید بحران ناشی از روند صعودی نرخ ارز در کسب وکار تامین کنندگان تجهیزات سخت افزاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدم اختصاص اولویت ارزی به محصولات فناوری اطلاعات گفت: شرکتهای سخت افزاری برای تخصیص ارز با مشکلات، تاخیر و گاه مخالفت بانکهای عامل روبرو شده اند و حتی در موارد متعددی تخصیص ارز به این شرکتها به سامانه نیما انتقال داده شده که هنوز هم این سایت عملیاتی و قابل استفاده نیست!

وی با اشاره به عدم اختصاص اولویت های ارزی به محصولات رایانه‌ای تاکید کرد: طبق ادعای بعضی از بانکها، اولویت واردات کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژیک سخت افزاری در تخصیص ارز، پایین است و سهمیه و اهمیت کمی برای آن قائل شده اند. باید ضمن اظهار تاسف از این کج سلیقگی یا بی تدبیری، توجه دولت را به نقش بدیهی و حیاتی IT در توسعه دانش و زیرساختهای کشور جلب کرد. چرا که بدون هیچ تردید این حوزه باید فورا در اولویت های بالا جهت تامین ارز قرارگیرد.

رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه شفافیت و صداقت لازم در اتخاذ تصمیمات جدید ارزی از سوی دولت وجود ندارد، گفت: به دلیل عدم مطالعه یا مراجعه به نظرات کارشناسان در بخش خصوصی قبل از اعلام و اجرایی شدن تغییرات وسیع اخیر، همچنان صدوربخشنامه های سریالی و هیجانی ارزی در این روزها، مشکلات زیادی را برای شرکت های سخت افزاری پیش آورده است.

وی در مورد وضعیت فعلی کسب وکارهای مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری در حوزه واردات و تولیدات داخلی، گفت: وضعیت فعالیت شرکتها بسیار بد است. شرایط بسیاری از شرکتها، چه تولیدی و چه بازرگانی که البته حیات هر دو در بازار فناوری به یکدیگر وابسته اند، به شدت بحرانی است. بدون شک در هفته های آتی، باید شاهد اثرات جانبی این توقف یا کاهش تحمیلی شدید فعالیت شرکتهای سخت افزاری با توجه به توسعه استفاده از فاوا هم در دولت، هم حوزه خدمات عمومی و نیز در سایر فعالیت های جامعه باشیم؛ چراکه محدود شدن فعالیت این شرکتها، مشکلات زیادی را در تامین اساسی ترین نیازهای استفاده کنندگان از فناوری در کشور ایجاد خواهد کرد.

علیپور تاکید کرد: متاسفانه دولت توجه نداشته که تداوم فعالیت شرکتهای تامین کننده سخت افزار حوزه فناوری که بر اثر تحریم های ظالمانه و حساسیت زیاد روی این محصولات، مصائب زیادی را در سالهای اخیر تحمل کرده اند، یکی از اساسی ترین نیازهای خود دولت و نیز بخشهای دیگر بوده و این مهم، حتی برای ادامه حیات کل اقتصاد کشور بسیار ضروری است. این خودتحریمی و فشار مضاعف بر شرکتهای سخت افزاری کشور قابل درک و توجیه پذیر نیست.

به گفته وی، دولت با اعلام ناگهانی ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به مسئولیت شرکتهای خصوصی در تامین تجهیزات مناقصه های قبلی خود توجه‌ای نداشته بلکه حتی تعهد خود را نیز در رابطه با همین وعده اخیر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی کاملا و به طرز صحیح و قابل اعتمادی انجام نداده است.